Orthographe : faut-il écrire clé ou clef ?

Ce samedi, je réponds à une question de Laurent Marsick, journaliste culture sur RTL, spécialiste notamment des livres pour enfants, qui m’écrit : "Coucou Muriel. J’ai une question. Pourquoi met-on un F à clef ? J’ai cherché toute la journée je n’ai pas trouvé. Enfin, j’ai trouvé que clef vient de clavis, en latin. Du coup, ce serait logique d’avoir un S à la fin, comme dans clavis… mais non c’est un F ! Il existe une explication ?"

Le sujet est si intéressant que j’ai décidé de le partager avec les amis des mots. D’abord, précisons que clé/clef fait partie de ces termes, comme cuillère/cuiller ou fioul/fuel, que l’on peut écrire de deux façons, en français. La forme la plus ancienne, on la trouve dès le XIe siècle en français, raconte mon cher Dictionnaire historique de la langue française, aux éditions Le Robert, est celle qui porte un F final, et qui reste majoritaire jusqu’au XIXe siècle. Elle est bien la descendante du latin clavis, comme Laurent Marsick l’a découvert.

Des sons jumeaux

Alors, pourquoi un F plutôt qu’un S final ? Eh bien, ce n'est pas le S de clavis qui a donné la terminaison du mot en français, c'est le V ! En fait, le V et le F sont des sons jumeaux, en quelque sorte. J’adore ce phénomène ! Le V est la version "sonore" du F, comme le son Z est la version sonore du S (le deux sons se prononcent de la même manière, la seule différence étant une vibration – ou une absence de vibration – des cordes vocales). Posez doucement vos doigts sur votre cou, amis des mots, disons à la hauteur de la pomme d’Adam, et prononcez fff puis vvv, en alternant les deux : vous sentirez que ça vibre quand vous dites vvv… mais pas quand vous dites fff.

Étonnant, non ? Même chose pour le B qui est la version sonore du P, le son ch qui est la version muette du son jj, ou du son tt qui est la version muette du dd. Or, souvent, l’usage bascule sans se gêner de l’un à l’autre de ces sons, si proches qu’ils ont tendance et se confondre à l’oral. Voilà ce qui explique que l’ancêtre latin de la clef avec un F soit clavis…



Mot qui désigna d’abord un clou, d’ailleurs, parce que les premières serrures, explique le dictionnaire étymologique, consistaient en "un clou ou une cheville passé dans un anneau". Clou et clé/clef sont aussi de la famille de clore – logique. Et la grande linguiste Henriette Walter raconte dans son dernier livre, 2000 mots pour dire le monde (éd. Bouquins) que cheville et clavicule remontent à la même origine latine, clavicula, la "petite clé". "Cheville est la forme évoluée à la française, tandis que clavicule a gardé une forme plus proche du latin." Et la cheville comme la clavicule ont bien gardé, elles, le V de leur ancêtre clavis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info