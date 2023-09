Amis des mots, cette semaine, j’ai reçu un message de Christophe qui m’a bien amusée, accompagné de deux photos prises à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Les clichés représentent deux plaques de rue, de la même rue – la rue du Docteur-Roux, pour être précise. La première plaque indique, en dessous du nom, qu’il s’agit d’un savant biologiste. Et en effet, Émile Roux fut l’un des plus proches collaborateurs de Joseph Pasteur, il co-fonda avec lui l’institut Pasteur, et découvrit le premier traitement contre la diphtérie. Un grand chercheur, donc. Le genre de personnage qui mérite bien une rue.



Alors où est le problème ? Eh bien, comme l’écrit Christophe avec humour, "le docteur Roux devait certainement être logique, mais de là à penser qu’il avait été élevé sans pesticides... C’est quand même navrant..."

Je n’ai compris qu’en regardant de près la deuxième photo de plaque de rue. Identique en tous points à la première, sauf pour un détail, deux petites lettres : au lieu de savant biologiste, le docteur Roux y est décrit comme un savant biologique : élevé sans pesticides, quoi, comme dit Christophe !

Eh oui. Alors, bien sûr, biologique, biologiste, ce sont des paronymes, des mots qui se ressemblent tellement qu’on les confond facilement. Un même mot, une même racine… à laquelle on a ajouté deux fins différentes.

"Ique" n'est pas "iste !"

À noter d’ailleurs que ce phénomène qui consiste à ajouter des préfixes ou des suffixes, ces petits éléments avant ou après qui modifient le sens du mot d’origine, est celui qui engendre le plus de mots nouveaux dans nos dictionnaires. Le suffixe “iste” sert à former des noms de métier ou de fonction (journal donne journaliste, auberge, aubergiste, garage, garagiste… biologie, biologiste), ou des noms qui marquent l’adhésion à des idées : les partisans de De Gaulle sont les gaullistes, ceux de la gauche des gauchistes, ceux de la paix des pacifistes…

Le suffixe “ique”, en revanche, sert surtout à former des adjectifs, plutôt récents, dans les secteurs scientifiques et techniques : anesthésie donne anesthésique, amnésie donne amnésique, écologie donne écologique…



La confusion entre les deux suffixes est fréquente, comme je le disais. Je corrige parfois sous la plume des journalistes du Monde des militants écologiques au lieu d’écologistes, des organisations pacifiques au lieu de pacifistes. Un procédé de fabrication ou de culture peut être écologique, mais le partisan de l’écologie, lui, est écologiSTE. En revanche, on peut être à la fois pacifique que pacifiSTE, mais ça ne veut pas dire la même chose.

Tenez, moi, je suis pacifique, plutôt du genre tranquille, quoi, et aussi pacifiste, partisane de la paix dans le monde. La bonne nouvelle, c’est que si on se trompe pour ma plaque de rue, ça ne sera pas grave : “Muriel Gilbert, pacifiste pacifique”, pour vous servir !

