Orthographe : faut-il écrire "des gens bien"… ou "des gens biens" ?

Aujourd’hui, amis des mots, nous parlons d’une nouvelle série télé… Enfin, je vais me contenter de son titre, en fait. C’est Bernard, fidèle auditeur de l’Essonne, qui se trouve être aussi mon père (eh oui, coucou !), qui m’a donné l’idée du sujet du jour en me faisant suivre un courriel de la chaîne Arte promouvant une nouvelle série baptisée Des gens bien. Mon père me demande s’il n’y a pas une faute dans le nom de cette série : pour lui, il faudrait qu’il y ait un S à bien, puisque ce sont des gens au pluriel qui sont bien.

Eh bien… voilà la preuve que l’orthographe, ça ne s’attrape pas dans les gènes : il se trompe. Le nom de la série est bien écrit, heureusement ! Des gens bien, sans S à bien, c’est parfait. Bien est un petit mot fort intéressant. Issu du latin bene, la plupart du temps, il est adverbe, donc invariable, comme dans "il fait bien chaud dans ce studio", "j’ai bien envie d’un petit chocolat", "vous avez très bien fait !" ou dans "salut, tu vas bien ?".

Mais bien est aussi capable d’être un nom, comme dans "c’est un mal pour un bien" ou quand on parle d’"un marchand de biens". Là, il prend un S au pluriel : "J’aimerais posséder beaucoup de biens z’immobiliers…" Et pour "des gens bien" alors ? Là, c’est un cas un peu moins fréquent : bien est employé comme adjectif. On pourrait le remplacer par gentil (des gens gentils), par exemple… sauf que, et c’est exactement ce qui induit en erreur mon paternel auditeur, des gens gentils, ça prend un S à gentils.

“Eh bien”, pas “Et bien” !

Alors que "des gens bien", non ! C’est vrai que c’est troublant… Comment ça se fait ? C’est comme ça ! Une exception ! Sans doute par contagion avec l’invariabilité de l’adverbe bien, en fait. Des gens gentils, un S, des gens méchants, un S, des gens bien, pas de S. Mais bien n’est pas le seul adjectif invariable en français : pas plus tard que la semaine dernière, je vous parlais des adjectifs de couleurs invariables – tous ceux, notamment, qui reprennent le nom d’un objet (des pulls moutarde, pas de S à moutarde ; des cheveux marron, pas de S à marron, etc.). Eh bien, c’est pareil pour l’adjectif bien.

Ah, tant que j’y pense, je viens de dire "eh bien" : pour info, quand vous écrivez "Eh bien !", Eh ne s’écrit pas ET, comme je le vois partout, mais EH : c’est une interjection, une exclamation. Et, pour l’anecdote, on n’y pense pas toujours, mais quand on dit "Ben oui" ou "Ben non" ou "Ben quoi ?", il s’agit là encore du mot bien, prononcé différemment, dans l’expression familière.

Quoi qu’il en soit, c’est simple, avec bien, une seule chose à retenir : il ne prend la marque du pluriel que quand c’est un nom, c’est-à-dire quand on peut dire "un bien, des biens". Et voilà, tout est bien… qui finit bien (sans S à bien !).

