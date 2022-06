Orthographe : faut-il écrire "à toute à l’heure" ou "à tout à l’heure" ?

Aujourd’hui, nous allons nous débarrasser d’un doute orthographique : Frank, de Neuilly, s’agace de toujours hésiter au moment d’écrire “A tout/e à l’heure !” C’est vrai qu’on dit “tout à l’heure” ou “à tout à l’heure” vingt fois par jour, mais surtout on l’écrit à tout bout de champ, notamment dans nos SMS…

Et là, on se demande s’il faut l’écrire T.O.U.T ou T.O.U.T.E. Avant de vous donner mon truc infaillible pour ne plus hésiter, je voulais vous faire remarquer à quel point cette formule est étrange : tout à l’heure peut signifier “dans quelques minutes” ou “dans quelques heures” (donc évoquer l’avenir : “Je rangerai ma chambre tout à l’heure”).

Mais tout à l’heure peut aussi bien vouloir dire “il y a quelques minutes” ou “il y a quelques heures” (donc évoquer le passé, comme dans : “J’ai appris ça tout à l’heure.”) Et évidemment, quand on dit “A tout à l’heure”, là on parle forcément d’un futur. Curieux, non ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas très précis ! Mais qu’est-ce qui explique cette étrangeté ? Des glissements de sens et d’usage successifs, tout simplement.

"A toute !"

L’expression est apparue au XVIe siècle sous la forme “tout à ceste heure”, explique le Dictionnaire historique de la langue française, mais à l’époque, elle voulait dire “maintenant, tout de suite”. Elle a gardé ce sens quand, un peu plus tard, elle a pris sa forme actuelle de “tout à l’heure”. Puis, au XVIIe, elle devient synonyme de “il y a un instant”. Et c’est depuis la toute fin du XVIIe siècle qu’elle désigne aussi un futur proche.

Mais, je sais, tout cela ne dit pas à Frank comment l’écrire… Eh bien, cher Frank, “tout à l’heure” s’écrit T.O.U.T. Si on s’emmêle les pinceaux, c’est parce qu’on entend bien “toute”, dans “à tout à l’heure” – mais ce n’est pas que tout soit au féminin… c’est à cause de la liaison entre le T final de tout et la voyelle A qui suit – au passage, notez que dans à tout à l’heure, les deux A prennent un accent.

Le problème, avec tout, c’est que ce petit mot, qui n’a l’air de rien et qu’on utilise sans cesse, est en réalité un mot d’un maniement complexe, puisqu’il peut avoir pas moins de cinq fonctions différentes : il peut être déterminant, adjectif, pronom, adverbe et même nom commun. Et selon sa fonction, il s’accorde… ou non. En gros, il s’accorde, sauf quand il est adverbe. Dans la formule “tout à l’heure”, il est adverbe. Mais il faut surtout considérer “tout à l’heure” comme une locution, un ensemble de mots figés ensemble, invariable.

L'astuce pour ne plus vous tromper

Et maintenant, voici, comme promis, un truc ultrasimple pour mémoriser l’orthographe de tout à l’heure : rappelez-vous que le tout de tout à l’heure est le même que celui d’une formule jumelle, tout de suite, à laquelle personne n’a envie de mettre un E à tout. Ah, petite précision : contrairement à ce que l’on voit parfois, ces deux expressions ne prennent pas de traits d’union.

Enfin, dans les SMS, bien souvent, on écrit simplement “à toute” : là, c’est une formule familière, et elle s’écrit bien avec un E, autrement, on lirait “atou” ! On récapitule ? Tout à l’heure, c’est comme tout de suite : TOUT et zéro trait d’union. A toute, en revanche, c’est familier, alors c’est comme ça se prononce : TOUTE !

