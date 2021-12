Les jours se raccourcissent, le froid s'impose, l'ambiance de Noël pointe le bout de son nez... La période de l'Avent est bien là. Et sachez qu'elle ne débute par le 1er décembre mais qu'elle a déjà commencé depuis le dimanche 28 novembre. En effet, elle démarre chaque année le quatrième dimanche avant Noël. Ce point établi, penchons-nous sur l’orthographe de cet Avent, pourquoi Avent et pas Avant ?



Nombreux sont les Français à faire la faute ou du moins hésiter quant il s'agit de l'écrire. Bien que l'Avent soit une sorte de compte à rebours des jours qui restent avant Noël, il s'écrit avec un "E" et non avec un "A". L’Académie française a admis que c'était "une erreur pleine de bon sens, mais cela n’en reste pas moins une erreur".

Avant et Avent sont deux mots bien distincts, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Avant vient du latin abante, littéralement "au devant", tandis que l’Avent est tiré du latin adventus, et signifie "venue, avènement". Avant est une préposition, un de ces petits mots invariables et hyperfréquents qui servent d’articulations à nos phrases. Tandis que l’Avent est un mot rare qui désigne les quatre semaines de préparation de la fête de Noël.