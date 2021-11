Certes c'est un grand classique : le calendrier de l'Avent et ses fameux chocolats de Noël. Mais les choses évoluent et désormais, d'innombrables calendriers de l'Avent, tous plus originaux les uns que les autres, ont fait leur apparition sur le marché.

Si le calendrier de l'Avent est généralement destiné aux enfants, il ravit aussi les plus grands. Jeux, nourriture sucrée ou salée, décoration, accessoires de mode ou beauté,... Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les âges.

Il ne reste plus que quelques jours avant le 1e décembre, date d'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent. Et si vous êtes à court d'idées ou que vous n'avez tout simplement pas encore de calendrier, la rédaction de RTL.fr a fait une petite sélection. Dix calendriers de l'Avent peu communs ont alors été choisis, afin de vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Noël.

Le calendrier pour les fans de Friends

Vous avez vu tous les épisodes de la série culte Friends ? Ce calendrier est donc fait pour vous. Rachel, Ross, Phoebe ou encore Chandler sauront vous faire patienter jusqu'au 25 décembre. Goodies, jeux, objets de décoration permettront de se replonger dans la série américaine.

Un calendrier à retrouver sur Les Libraires, au prix de 29,95 euros.

Le calendrier de la ferme pour les tous petits

C'est le calendrier idéal pour ceux qui fêteront leur premier Noël. Grâce à des figurines en bois, les plus petits pourront découvrir l'univers de la ferme à travers différentes histoires. De quoi faire passer le temps jusqu'à l'arrivée du Père Noël.

Un calendrier à retrouver sur Haba, au prix de 29,90 euros.

L'incontournable calendrier Pokémon

Ils traversent des générations et ont toujours autant de succès, les Pokémon. Avec ce calendrier de l'Avent, il est possible de suivre les aventures de Pikachu, Salamèche, Évoli et bien plus encore, grâce à de petites figurines. Destiné aux enfants comme aux adultes, celui-ci permettra de patienter jusqu'à Noël.



Un calendrier à retrouver sur La Fnac, au prix de 39,99 euros.

Le calendrier givré

Exit les chocolats et place aux glaces. Chaque jour, découvrez un parfum savoureux qui saura vous surprendre. Dans un écrin délicat, chaque glace sera à apprécier de jour en jour, avec une cuillère à dégustation, spécialement designée pour l'occasion.



Un calendrier à retrouver sur Maison Thiriet, au prix de 59.90 euros.

Le calendrier littéraire

Ce calendrier de l'Avent permettra de découvrir ou redécouvrir des classiques intemporels. De Blanche-Neige, en passant par La Moufle, jour après jour, le calendrier du Père Castor dévoilera une histoire différente.



Un calendrier à retrouver sur la Librairie Gallimard, au prix de 24 euros.

Le calendrier pour les amateurs de bières

Nul doute que ce calendrier de l'Avent saura ravir les amateurs de bières. Avec ce calendrier de l'Avent, partez pour l'aventure du Beery Christmas, en découvrant, chaque soir, un bière du monde entier. Brassées exclusivement pour l'occasion, le plein de saveurs est garanti.



Un calendrier à retrouver sur Saveur Bière, au prix de 69,90 euros.

Le calendrier pour ceux qui ont la main verte

Fleurs colorées ou encore arbustes. Ce calendrier de l'Avent vous permettra de découvrir différentes espèces de plantes grâce à des petits sachets contenant différentes graines. Celles-ci pourront être cultivées aussi bien dans un pot qu'en pleine terre.



Un calendrier à retrouver sur Magic Garden Seed, au prix de 39,95 euros.

Le calendrier pour les plus créatifs

C'est un calendrier de l'Avent qui va pouvoir satisfaire toute la famille, des plus petits aux plus grands. Dans chacune des petites boîtes, se trouve une histoire palpitante. Au programme, surprises, énigmes, activités manuelles, gourmandises ou encore traditions du monde entier.

Un calendrier à retrouver sur Pandacraft, au prix de 35 euros.

Le calendrier photo

Sous chaque case, se cache une photo, qui sera dévoilée chaque jour jusqu'au 24 décembre. L'idéal pour se remémorer de bons souvenirs. Le plus de ce calendrier, est que le 25 décembre, il se transforme alors en poster avec l'intégralité des photos découvertes durant le mois.

Un calendrier à retrouver sur Cheerz, au prix de 19.90 euros.

Le calendrier healthy

Il est destiné au plus rigoureux, ceux qui ne craqueront pas à la tentation des sucreries de Noël. Le calendrier de l'Avent "healthy" regorgera de petites gourmandises très saines comme des thés, des barres de céréales, des porridges ou encore des mueslis. Le calendrier parfait pour faire une détox avant le festin de Noël.



Un calendrier à retrouver sur My Muelsi, au prix de 79.90 euros.