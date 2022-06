Navigation : pourquoi en bateau, gauche se dit "bâbord" et droite "tribord" ?

Ce serait plus simple finalement de dire gauche ou droite sauf qu’à bord d’un bateau, ça peut porter à confusion en fonction des manœuvres qu’effectuent les marins. Une manœuvre ratée ou mal comprise peut avoir des conséquences fâcheuses.

Si vous regardez vers l’avant du bateau, la gauche est à gauche et la droite à droite. Mais, si vous vous retournez, la gauche devient la droite et la droite la gauche. C'est pourquoi on a choisi deux mots différents : bâbord et tribord. Bâbord qui sera toujours la gauche du bateau, même si vous faites demi-tour et tribord pour la droite.

Ces mots-là ont été choisis car ils viennent de Hollande, grande puissance maritime au XVe siècle qui a influencé les autres nations. En hollandais, on disait "bakboord" et "stierboord". "Boord" est le point commun entre les deux mots, il voulait dire "côté", quant à "bak", ça signifiait "dos". Et "stier" voulait dire "gouvernail", car à cette époque, le gouvernail était une sorte de godille fixée sur le côté droit du bateau, d’où ce mot "stierboord" qui a donné tribord "côté du gouvernail".

Comme la majorité des marins étaient droitiers, quand ils dirigeaient leur embarcation, ils tournaient naturellement le dos à la gauche du bateau, voilà pourquoi ils disaient "bakboord", "côté du dos". Pour vous souvenir de quel côté est bâbord et celui est tribord pensez au mot "batterie". À gauche du mot, il y a "ba" comme babord et à droite se trouve "ttri" comme tribord. Sinon si vous êtes bilingue, "bateau" se dit "boat" : la lettre la plus à gauche c’est le "b" de babord et la plus à droite le "t" de tribord !

