Napoléon : pourquoi l'empereur était un "mauvais tireur", d'après Isabelle Morini-Bosc ?

Qui a dit que Napoléon savait chasser ? Probablement pas Isabelle Morini-Bosc ! "Il est tellement nerveux que c'est un danger public. Il ne prend jamais le temps d'ajuster son arme avant de tirer. Tout le monde est aux abris à chaque fois qu'il a un fusil dans la main", raconte-t-elle à ses camarades dans l'émission "Ça va faire des histoires".

Pour sa deuxième anecdote, la journaliste passionnée d'histoire a rétabli la vérité sur l'empereur des Français et de sa gâchette prétendue infaillible. Car si Napoléon est un militaire hors pair, la chasse à cour est moins sa tasse de thé. Isabelle Morini-Bosc n'est pas à court d'arguments et a même une histoire des plus amusantes : "Un jour, l'empereur s'est retrouvé à Fontainebleau sur la trace d'un très grand cerf. L'animal traqué n'a pas résisté longtemps aux chasseurs", narre la journaliste.

À l'époque, tuer le cerf est un geste réservé au souverain. En son absence, les chasseurs n'ont pas eu d'autres choix que de tuer la pauvre bête. Malheureusement, Napoléon réapparaît peu de temps après. Ayant peur de froisser l'ego de leur Empereur, les sujets décidèrent de "ressusciter" l'animal. "Ils ont redressé la carcasse du cerf jusqu'à ce qu'il soit debout, puis l'ont accroché à des branchages pour le maintenir. Napoléon voit sa cible, fixe son fusil à son épaule, vise très mal et paf ! Le cerf tombe. L'Empereur n'y est strictement pour rien. C'est juste que le chef des chasseurs, discrètement, a tiré sur la branche qui soutenait la bête", dit-elle en riant.

Une bonne intention qui finalement, n'a pas servi la cause, parce que si le "petit caporal" rate le gibier, il rate rarement ses invités. "Un jour, il blesse à la cuisse un valet qui doit être amputé. Une autre fois, en voulant tirer sur des perdreaux, il balance un plomb dans l'œil de son ami, le maréchal Masséna", énumère l'experte de la télévision. Pire encore, il accuse un de ses fidèles d'avoir rendu Masséna, borgne...

Retrouvez toutes les anecdotes de nos experts dans le podcast Ah Ouais et sur toutes nos plateformes partenaires.

