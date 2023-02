Pourquoi le Nutella n'existerait pas sans Napoléon

Ce dimanche 05 février 2023 marquait la journée mondiale du Nutella. Mais savez-vous que sans Napoléon, ce Nutella n’existerait pas. Pour rappel, la France est le premier consommateur mondial, avec près d’un pot sur quatre consommé en Hexagone. C’est d’ailleurs le produit hors boissons, le plus vendu en supermarché. Mais quel est le rapport avec Napoléon, alors que le Nutella a été créé en 1964.

Tout part d’un blocus mis en place par Napoléon après sa défaite à Trafalgar. Pour ruiner les Anglais, il les empêche de commercer avec le reste de l’Europe. Le cacao exporté par les Britanniques se fait rare et donc cher sur le continent. Pour pallier ce manque, des pâtissiers de Turin ont l’idée de remplacer le chocolat par la noisette, très présente dans le Piémont. Ils inventent donc la pâte de gianduya.

On trouve parfois cette sorte de pâte dure pralinée dans les boîtes de chocolats. En 1946, à la fin de la 2ème guerre mondiale, le cacao vient à nouveau à manquer. Alors un confiseur du Piémont reprend l’idée : son nom Pietro Ferrero. Il vend cette pâte baptisée "Giandujot" sous forme de barre qu’on coupe au couteau pour en faire des sandwichs. Et puis arrive l’été 1949 qui va tout changer.

Une canicule qui change tout

Au cours de cette année, une canicule frappe l’Italie. La glace ne suffit plus à tenir le "Giandujot" au frais. La pâte, malgré les efforts de Ferrero, se met à fondre. Pour ne pas tout perdre, il décide alors de vendre des pots de pâte à tartiner. Mais ce n’est pas encore la naissance du Nutella à proprement parler.

Le premier nom choisi pour ce met est la Supercrema et elle est vendue en France sous le nom de Tartinoise. Ferrero décide ensuite de changer son nom en 1964 et choisit "Nut" de "noisette" et rajoute "ella" pour la sonorité féminine. Aujourd’hui, il se vend un pot toutes les deux secondes et demi dans le monde. Pour entreposer tous les pots vendus en une seule année, il faudrait 1.000 terrains de foot !

