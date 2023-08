Mort de Geneviève de Fontenay : comment elle est entrée en "guerre" avec Miss France

Geneviève de Fontenay restera l'un des visages emblématiques des concours de beauté à la française. Après une carrière de mannequin, la dame au chapeau décédée ce mercredi 2 août, a intégré le comité de Miss France en 1954. Elle a accompagné les Miss pendant près de trois décennies avant de s'éloigner de la direction du concours après de nombreux scandales ébranlant selon elle l'image des élues. Sans pour autant raccrocher son chapeau, la marraine des concours de beauté a ainsi crée son propre comité pour élire une Miss Nationale à partir de 2010.

Née le 30 août 1932, Geneviève Mulmann adopte le pseudonyme "de Fontenay" avec son mari, Louis Poirot. Modéliste et mannequin, son attrait pour la beauté physique la propulse en 1954 au sein du comité Miss France, qui n'était qu'une association à l'époque. Après le décès de son époux, elle prend sa place à la tête de l'organisation en 1981.



Une main de fer dans un gant de velours, Geneviève de Fontenay transforme radicalement ce concours de beauté en véritable institution au sein de la culture française. Grâce à Endemol France, qui diffuse chaque année Miss France à la télévision, le concours deviendra un rituel. Au-delà d'une élection, le programme devient un divertissement à part entière, qui propose de faire rayonner l'élégance et le chic à la française.

Une véritable "guerre des Miss"

Mais à l'aube du XXIe siècle, la dame au chapeau ne semblait plus en phase avec le concours qu'elle a dirigé pendant plus de trente ans. Une première grosse polémique l'opposera aux jeunes candidates, et particulièrement à l'une d'entre elles : Valérie Bègue. Les photos "suggestives" de Miss France 2008 ne plairont pas du tout à la présidente du Comité, jugeant que la jeune femme devait rendre son titre.

En 2009, elle propose un chèque de 2.500 euros à Miss France 2005, Cindy Fabre, pour qu'elle renonce à la publication d'une série de photos, jugeant que "ces photos n'ayant rien de glamour". Depuis, cette dernière a succédé à Sylvie Tellier en 2022 au poste de directrice du concours national.



Débute alors une véritable "guerre des Miss", qui se terminera en défaite pour Geneviève de Fontenay lorsqu'elle quitte en 2010 la direction de Miss France. "La page est tournée" avec Endemol, après une "guerre des Miss" de plusieurs mois, a-t-elle ensuite déclaré au micro de RTL. Par la suite, elle n'aura cessé de critiquer l'élection.

De ce conflit est ensuite né le concours de Miss Nationale, crée par la dame toujours vêtue de noir et de blanc. Pourtant, la justice lui interdira l'organisation en 2011 du concours car la marque était déjà déposée par Michel Le Parmentier. Elle le renomme donc Miss Prestige national, dont elle sera la présidente d'honneur jusqu'en janvier 2016, après avoir fait ses adieux aux reines de beauté