Orléans : Lorànt Deutsch raconte l'histoire de la ville à travers ses héros

Dans ce nouvel épisode d'"Entrez dans les villes", Lorànt Deutsch nous raconte l'histoire des héros d'Orléans. Le premier est Aignan, l'évêque de la ville. C'est lui qui s'est dressé face à Attila, le chef des Huns. Durant l'Empire Romain, ce célèbre barbare assiège Orléans. Pour protéger les habitants, et assurer la défense de la cité, Aignan monte tous les jours, et toutes les nuits, sur les remparts. Il se prépare à l'arrivée de l'armée de secours. Celle-ci est composée des Wisigoths, des Francs, et des Romains. Lorsqu'ils arrivent de Sologne, l'évêque guide ces forces coalisées. Attila prend peur, décide de rompre et rebrousse chemin. Orléans est sauvée !

Lorànt Deutsch nous explique d'ailleurs qu'une célèbre phrase d'un conte de Charles Perrault, provient du sauvetage d'Aignan. La légende raconte que lorsqu'il attendait l'armée de secours, on lui demandait "Aignan, mon frère Aignan, ne vois-tu rien venir ?". Ce qui inspira plus tard l'auteur de Barbe Bleue et la fameuse question "Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?".



Au Moyen-Âge, la ville est de nouveau assiégée pendant la guerre de Cent Ans. "Et là, évidemment, je vais vous parler de la femme la plus célèbre de l'histoire de France : Jeanne d'Arc", annonce Lorànt Deutsch dans le podcast. Le 8 mai 1429, elle fait fuir les Anglais. Cette date, les Orléanais ne l'a jamais oubliée. Une statue de l'héroïne trône dans la ville, et une rue porte son nom.

Une ville détruite par les guerres

Le XXème siècle est une dure période pour Orléans. Les deux conflits mondiaux l'ont fortement endommagé. Sa situation stratégique vers Paris devient un point de combat. Pendant la Seconde guerre mondiale, les Allemands y ont lâché plusieurs bombes. En 1944, elle est à nouveau bombardée par les Alliés. Finalement Orléans sera sauvée par ceux qui ont libéré la France et vaincu l'Allemagne nazie.

La reconstruction de la ville se fera en plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, elle rayonne pratiquement comme au XVIIIème siècle. La rue Royale a retrouvé ses belles arcades de la période Romantique. "On a refait à l'identique pour ne pas que Orléans perde sa mémoire", salue Lorànt Deutsch.

Pour continuer la visite et découvrir d'autres villes aux histoires passionnantes, rendez-vous sur la chaîne youtube de Lorànt Deutsch "À toute berzingue" !