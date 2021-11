Lego détrône Ferrari et devient la marque la plus puissante au monde

Ce jeudi dans Society, le succès fou des Lego pour adultes, qui coûtent souvent plus d'une brique. Des jouets qui trônent parfois étrangement dans les bureaux des plus grands de ce monde. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien expose fièrement son Faucon Millenium, réplique de la saga Star Wars. Quand Donald Trump, lui, possédait une réplique de la Maison Blanche en Lego, dans le bureau ovale.

Pas de doute, les briques conçues au Danemark ne sont plus seulement réservées aux chambres d'enfants. Tenez par exemple Jean-Michel, la quarantaine, conseiller en patrimoine. Il a craqué pour la première fois en 2007 et il se retrouve aujourd'hui avec une collection qui vaut autour de 60.000 euros..

Un grand enfant parmi d'autres, qui sont longtemps passés sous les radars de la marque. Les adultes représentent désormais 20% des ventes. Pour Lego, un bon client est un adulte qui passe deux fois à la caisse. Non seulement pour ses enfants, mais aussi pour lui-même.

De "grands enfants"

Christian, 48 ans, n'a pas d'enfant, mais il dépense pour deux. Dans l'ancien corps de ferme où il habite, il a réservé 60 mètres carrés pour sa "Lego room", comme il l'appelle. Au milieu des poutres en bois, tout une armée issue de l'univers Star Wars. Un bataillon de fusées ou encore un monorail.

Nicolas, 48 ans également, a lui décidé de louer un box spécialement pour rassembler ses Lego. Cet ancien claquettiste professionnel habite en région parisienne. Et il n'a pas réussi à imposer la présence de ses jouets dans le 30m2 qu'il partage avec son compagnon. Par ailleurs passionné d'art, de théâtre et de méditation zen, c'est justement quand il assemble les petites briques qu'il arrive à trouver la plénitude.

S'il pensait tous au départ être les seuls givrés à collectionner des Lego à leur âge, ils se sont rapidement rendus compte que le virus circule aussi et de plus en plus dans leur entourage. Sans doute une question de génération. Des grands enfants qui veulent rattraper le temps perdu.

1.500 euros pour une figurine Batman

Le philosophe Tommaso Bertolotti a consacré un ouvrage à ce phénomène : Legosophie. Selon lui, si on propose un à un adolescent de choisir entre un iPhone ou le set du Faucon millenium en Leg, il choisira le smartphone. Mais un adulte fera l'inverse.

La rançon de la gloire, c'est une flambée des prix. Surtout que la marque danoise cultive la rareté, pas question de ré-éditer des anciens sets. Les pièces les plus rares s'échangent sur le marché de l'occasion , parfois en milliers d'euros : 1.500 par exemple, pour la simple figurine Batman Zebra. Et même 2.000 euros pour Mister Gold, un petit personnage sorti en 2013, il était à l'époque vendu 4 euros.

Un meilleur investissement que l'or ?

Une économiste russe a d'ailleurs fait une étude sur le sujet. Elle affirme que les Lego sont un meilleur investissement que l'or. Les briques ont pris en moyenne 10% par an depuis 1987. On trouve même sur Youtube des vidéos conseils, pour apprendre à investir dans le Lego. Son auteur revendique un portefeuille Lego qui s'approche rapidement d'une valeur à six chiffres...



Des montants qui donnent le tournis, et qui suscitent forcément la convoitise. En mars dernier, tenez-vous bien, la gendarmerie d'Orgeval, dans les Yvelines, annonce avoir interpellé trois polonais qui écumaient l'Europe pour voler des sets de Lego neufs dans les entrepôts pour les revendre sous le manteau.

Prisé des cambrioleurs

On compte également un cambriolage. Louis, 23 ans, a découvert sa maison vidée en rentrant chez lui. Plus aucune trace des 30.000 pièces qu'il avait collectionné. Estimation : 16.000 euros. Détail cocace : le ou les cambrioleurs n'ont pas touché à l'ordinateur, la télé, une montre de valeur ou même de l'argent liquide, laissé sur une table.



En septembre dernier, Lego annonçait un bénéfice net en hausse de 140% sur les six premiers mois de l'année. Le créateur de la marque serait aujourd'hui l'homme le plus riche du Danemark. Et c'est parti pour durer. Alors que la communauté de fans réclamait depuis longtemps un set du Titanic, Lego va sortir bientôt une reproduction record du paquebot d'1 ,30m de long. Quasiment 10.000 pièces. Tarif affiché pour du neuf : 630 euros, à condition de réussir à mettre la main dessus.