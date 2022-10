Pourquoi parle-t-on de "Voie lactée" ?

Amis des mots, on se connaît bien maintenant… je peux me permettre de vous avouer un truc honteux : je raffole du chocolat, et notamment du blanc – oui, même si les puristes affirment que ce n’est pas du chocolat, puisqu’il ne contient pas de pâte de cacao, mais seulement du beurre de cacao, du sucre et du lait.

Et justement, je viens d’apprendre pourquoi le chocolat blanc de mon enfance s’appelait Galak : gala, galaktos, c’est le "lait", en grec ancien. Je rappelle souvent dans le Bonbon sur la langue que le français actuel descend en grande partie du latin qui est arrivé chez nous dans les bagages des envahisseurs romains, juste avant l’ère chrétienne.

Mais bon nombre de ces mots latins dérivaient eux-mêmes du grec ancien. C’est le cas de galaxie, par exemple. Notre galaxie, vue de la Terre, apparaît comme un amas d’étoiles, ce qui a été assimilé par les anciens à un chemin lumineux dans le ciel, bref, une voie couleur de lait : la Voie lactée !

Le lait de la déesse Héra

Pour les Grecs, notre galaxie est née du lait d’Héra, l’épouse de Zeus, le dieu des dieux. Héraclès, l’un des nombreux enfants illégitimes de Zeus, voulut un jour se nourrir au sein d’Héra, mais celle-ci, en colère, le repoussa et son lait (gala) gicla dans le ciel, formant la Voie lactée ! J’ai appris tout cela dans un livre foisonnant d’informations et d’anecdotes qui s’intitule Eurêka – Mes premiers pas en Grèce antique. C’est de Caroline-Fourgeaud-Laville, aux éditions des Belles Lettres.

On sait que beaucoup de mots scientifiques en français qui viennent du grec… Bien souvent, on les repère facilement à leur TH, la trace du thêta grec (comme thérapeute, théorie ou thermique), ou à leur PH, l’ancien phi, comme philosophie ou pharmacie, ou encore à leur Y (héritier de l’upsilon), comme glycémie ou gynécologue, ou enfin à leur CH, correspondant au chi grec, comme chiromancien ou chirurgie.

Mais quantité de mots bien plus usuels proviennent eux aussi du grec, et de manière plus insoupçonnée, explique l’auteure du livre. Tenez, si un énergumène peut confier à son acolyte une anecdote enthousiasmante, c’est bien grâce aux Grecs. Energumène vient du grec energoúmenos, qui signifie "possédé du démon". Acolyte, c’est acoulouthos, le "compagnon de route". Anecdotos, d’où descend notre anecdote, signifie "inédit". "C’est ainsi que l’on désignait aussi les femmes qui n’était pas encore mariées, explique Caroline Fourgeaud-Laville : elles étaient inédites !" Enfin, enthousiasme vient du verbe enthousiazo, qui signifie littéralement “être saisi d’un transport divin". De quoi, amis des mots, être tous enthousiasmés par le grec ancien, non ?

