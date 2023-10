Langue française : dit-on "je m'en rappelle" ou "je me le rappelle" ?

Se souvenir et se rappeler sont synonymes. Mais, en dépit d’une erreur que l’on entend souvent, et non, ils ne se construisent pas de la même façon. "Je me souviens de cette règle" mais "Je me rappelle cette règle" ; "Je me souviens d’eux" mais "Je me les rappelle".

À la différence de se souvenir, se rappeler est ce qu’on appelle un verbe transitif direct. Transitif direct, ce sont deux gros mots pour dire un truc simple : ce verbe se construit avec un complément d’objet direct. Exemple : "Je me rappelle mes vacances en Italie". Je me rappelle quoi ? Mes vacances en Italie, complément d’objet direct (et non "Je me rappelle DE mes vacances en Italie").



Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait... sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

