Aliénor d'Aquitaine : pourquoi s'est-elle déguisée en homme pour échapper à son mari ?

Dans ce nouvel épisode d'Entrez dans l'Histoire, partons sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine. Elle a quand même été duchesse d’Aquitaine, reine de France puis reine d’Angleterre. Notre duchesse deux fois reine est belle, intelligente, ambitieuse. Elle parle 5 langues, elle croque dans la vie comme dans les hommes et elle est douée d’un grand sens de la politique et d’une audace sans limite.

Après son premier mariage avec Louis VII le Jeune, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri Plantagenêt. Il est comte d’Anjou et du Maine et duc de Normandie. À eux deux, Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenêt possèdent plus des deux tiers de la France.

Mais surtout, Aliénor d'Aquitaine épouse cette fois un homme au tempérament radicalement différent de Louis VII : Henri II est fougueux et audacieux. Ensemble, ils décident de se lancer dans un grand projet : la conquête de l’Angleterre. Aussitôt dit, aussitôt fait, Aliénor devient reine d’Angleterre en 1154 après avoir été reine de France, on parle même de l’Empire Plantagenêt. Ils vont avoir huit enfants, dont Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre, c’est le prince Jean dans Robin des Bois.

Un coup d'État qui tourne mal pour la reine

En 1170, Henri Plantagenêt fait de son fils Henri le Jeune son héritier. Celui-ci partage la couronne paternelle sans régner pour autant. Ses frères ont aussi leurs propres fiefs. L’air de rien, Aliénor d'Aquitaine remonte ses rejetons comme des coucous et les pousse à faire un coup d’État contre leur propre père. Elle espère retrouver son influence politique en devenant la conseillère de l’ombre de ses fils.

Et voilà que Richard Cœur de Lion, Geoffroy II de Bretagne et Henri le Jeune se rebellent contre papa et c'est la pagaille. Pour la faire courte, Henri Plantagenêt va remettre ses fistons au pas avec une bonne rouste sur le champ de bataille. Le plus difficile à dompter, c’est le lion, qui est en réalité l’archétype du fils à maman ! Henri Plantagenêt lance deux offensives contre l’Aquitaine, à la seconde, il prend le dessus.

Voyant le vent tourner, Aliénor D'Aquitaine essaye de s'enfuir. Déguisée en homme, elle fuit par une fenêtre de son château, genre en rappel comme si elle avait son brevet d’État d’alpinisme, et elle s’en va au triple galop. Mais pas de chance, elle est arrêtée par les hommes de son mari. Au final, Richard Cœur de Lion repasse dans le camp de son père. C'est la fin de la partie pour Aliénor d'Aquitaine qui se retrouve emprisonnée par son propre mari et baladée en résidence surveillée de château en château, Chinon, Salisbury et un paquet d'autres en Aquitaine.

Elle passera 15 ans en résidence surveillée

Aliénor va passer 15 ans en résidence surveillée. C’est tellement long que tous ses enfants défilent dans le bureau de leur père en mode médiateur conjugal, mais Henri II ne lâche rien. Il sait bien qu’Aliénor est incontrôlable, elle vit pour le pouvoir. Le seul moyen de la neutraliser est de l’enfermer.

En 1185, Richard Cœur de Lion menace encore de se soulever contre son père depuis son fief d’Aquitaine. Henri II autorise alors Aliénor d'Aquitaine à séjourner sur ses terres natales à l’unique condition qu’elle calme les velléités de son rejeton.

Aliénor, d'Aquitaine partout où elle peut exercer son influence, elle le fait. Elle ne cherche plus à nuire à son mari, car elle veut vraiment préserver l’unité de son empire. En contrepartie, elle espère bien pouvoir gouverner un peu son duché d'Aquitaine.