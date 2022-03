Joyeuse, Maran, Longcochon... Quelles sont les communes aux noms burlesques ?

Hier, nous parlions de villes qui ont changé de nom et aujourd’hui, en cette fin de Semaine de la francophonie, où l’on célèbre les plus jolis mots de la langue française, on va parler de jolis noms propres.

L’histoire commence dans l’Aude, à Fourtou. Une Toulousaine, Hanaé Lecasio, amusée par ce nom rigolo (Fourtou), se met en tête de répertorier et de classer tous les villages de France aux noms curieux. Résultat : un petit recueil publié en autoédition dans lequel vous trouverez Mouton (en Charente) à côté de La Mouche (dans la Manche, ça ne s’invente pas), et Mouettes (dans l’Eure) quelques lignes avant Poisson (en Haute-Marne). À noter que le village de Poissons est jumelé avec celui d’Avril (en Meurthe-et-Moselle). Véridique, et depuis 1979.

Dans le genre animalier, n’oublions pas Autruche, dans les Ardennes, dont le maire a eu l’idée, voici une vingtaine d’années, pour lutter contre l’exode rural, de créer un élevage d’autruches. Eh bien ça a marché : ça a attiré les curieux, et la population est repartie à la hausse !

Au chapitre morphologique de mon petit bouquin, vous trouverez Bras (dans le Var), juste avant Corps (dans l’Isère) et Coudes (dans le Puy-de-Dôme). Rayon adjectifs, ne manquez pas de passer par Bourrés, Folles et Cintrés, respectivement en Loir-et-Cher, Ille-et-Vilaine et Haute-Vienne. Et on marierait volontiers Joyeuse (dans l’Ardèche) avec Joyeux (dans l’Ain), ou Pauvres (dans les Ardennes) avec La Riche (en Indre-et-Loire)…

Eviter le ridicule ou en profiter ?

Ce petit bouquin s’appelle Kiabitou. On le trouve sur Internet, ou sur commande en librairie. Et puisqu’on parle de drôles de noms de villes, Courrier international racontait récemment que la ville de Fucking, en Autriche, a décidé de s’appeler désormais Fugging pour éviter le ridicule. Quelques villages de France voient les choses tout autrement, et c’est réjouissant. Voici une association selon mon cœur : le très officiel Groupement des communes de France aux noms burlesques, pittoresques ou chantants. Peut-être vous souvenez-vous de ce “reportage” à Montcuq du comédien Daniel Prévost pour l’émission de notre enfance “Le Petit Rapporteur” (je vous recommande d’aller visionner cette archive sur Internet !).



Le reportage commençait par : “Aujourd’hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer Montcuq à la télévision.” Evidemment, Daniel Prévost se faisait une joie de ne pas prononcer la lettre Q finale. Mais finalement, l’émission a fait une pub incroyable à ce village du Lot, qui grâce à cela continue d’attirer les touristes. Et c’est en partant de ce constat, pour faire parler d’eux avec bonne humeur, que se sont associés depuis une poignée de villages au nom burlesque, au nombre desquels Longcochon (dans le Jura), Poil (dans la Nièvre), Beaufou (en Vendée), Vatan (dans l’Indre), Arnac (dans le Cantal) ou Bouzillé (en Maine-et-Loire), sans oublier Marans, en Charente-Maritime.

Si jamais vous êtes libres le dernier week-end d’août, amis des mots, passez par Bourgougnague (en Lot-et-Garonne), où tous ces villages délicieux se sont donné rendez-vous autour d’un grand marché de terroir et de bonne humeur.