Pouce, index, majeur... D’où viennent les noms de nos doigts ?

Hier, j’étais en train de feuilleter un livre qui traite de langue française, j’imagine que ça ne vous surprend pas outre mesure, amis des mots, et voilà que je me réfère à ce commode appendice de fin d’ouvrage que l’on appelle l’index. Et tout à coup, je me suis demandé pourquoi cette liste alphabétique de mots-clés s’appelait comme mon doigt.

Peut-être parce qu’on consulte l’index en le suivant du bout de l’index ? C’est un peu ce que je pensais… En fait, index a été emprunté au XVIe siècle au latin index, qualifiant, avant même de désigner le doigt, “celui qui montre, indique, dénonce” - on reconnaît la famille de dire et d’indiquer. On pense aussi à l’indic, petit nom familier de l’indicateur de la police… Voilà en tout cas une appellation qui va (comme un gant) à ce doigt avec lequel nos parents nous ont appris à ne pas désigner les gens. Et dès le XVIIe siècle, index se met aussi à désigner cet appendice de fin d’ouvrage dont je parlais.

L’expression “mettre à l’index”, synonyme d’exclure, de rejeter, remonte à la même époque, le XVIIe, quand le Saint-Siège avait créé un catalogue de livres interdits, appelé l’Index, avec une majuscule cette fois – il n’a disparu qu’en 1965, figurez-vous, mais l’expression est restée.

Quid du majeur ?

Et pour revenir à mes doigts, à côté de l’index, je vous présente le majeur, du latin major, qui veut dire “plus grand”, ce qui lui va bien aussi puisque c’est le plus grand. Mais il s’agit là d’un emploi très récent : on ne l’appelle ainsi que depuis le début du XXe siècle. Avant, on l’appelait médius, emprunt au latin medius digitus, qui veut dire le “doigt du milieu”, tout simplement ! On l’appelait aussi parfois “le honteux”, pour la même raison que de grossiers personnages s’en servent encore comme injure imagée.

"Pouce !"

L’annulaire, naturellement, c’est le doigt de l’anneau. Ce qui est rigolo, c’est que notre anneau vient de l’anus latin, qui désigne une bague et c’est par extension que cette bague désigne aussi l’orifice arrondi que nous appelons en bon français un anus.

Hum, passons au pouce ! Lui descend du latin pollex, désignant à la fois le pouce, le gros orteil et le nœud d’un arbre. Ce gros doigt court et puissant, qui peut en effet faire songer à une branche d’arbre partant du tronc que représenterait la main, est si important pour nous qu’il a donné lieu à pléthore d’expressions : on donne un coup de pouce à un copain, on mange sur le pouce, on se tourne les pouces, et au Québec, on fait même du pouce quand les Français font du stop.

Enfin, selon le Dictionnaire historique de la langue française, quand on dit “pouce” pour s’avouer vaincu dans la cour de récré, il est possible qu’il s’agisse d’une référence aux poucettes, avec un C, ces ancêtres médiévales des menottes, qui entravaient les pouces au lieu des poignets.



Et j’ai gardé pour la fin mon doigt préféré, l’auriculaire, qui vient du latin auricula, désignant une “petite oreille”, et qui porte ce nom tout simplement parce qu’il a un format qui donne tellement envie de se le mettre dans l’oreille. Sans blague, elle n’est pas merveilleuse, notre langue française ?