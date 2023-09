Le palais de l'Élysée, aussi appelé l’hôtel d’Evreux, reçoit au moins 6.000 visiteurs par jour lors du week-end du patrimoine. Cette bâtisse particulière, construite en 1718, a changé plusieurs fois de vocation et de nom, au cours de ses 300 ans d’existence… D’abord, hôtel pour le comte d’Évreux, puis résidence pour la Pompadour, la maîtresse de Louis XV, qui y élevait des moutons dans le parc.

C’est à la fin du XVIIIe siècle, qu’on a commencé à l’appeler le Palais de l’Élysée, quand l’hôtel d’Evreux, confisqué à la Révolution, a été racheté par un propriétaire qui en a fait une guinguette et un lieu de plaisir. Derrière ses murs, les amants et les couples pouvaient venir se reposer, mais aussi danser et jouir d’autres raffinements en toute discrétion. Quand la guinguette est passée de mode, des personnages illustres de l’histoire ont habité les lieux : Murat, Joséphine de Beauharnais, et même Napoléon lui-même durant les Cent Jours. Puis, le grand souffle de l’Histoire est passé et la résidence a été progressivement abandonnée et oubliée.

Le palais de l'Élysée est devenu la résidence des présidents de la République française par un concours de circonstances. En 1848, la France élit pour la première fois son président de la République au suffrage dit "universel". À l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. La constitution prévoyait que le chef de l’État soit logé aux frais du contribuable. En 1848, il y a un favori : le général Cavaignac. Il habite à Matignon en tant que président du Conseil des ministres. En toute logique, il va rester à Matignon. Finalement, le prince Louis-Napoléon Bonaparte a été élu. Ne sachant pas où le loger, le gouvernement a choisi l'ancienne guinguette du palais de l'Élysée.

>> Entrez dans l'Histoire : tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente Entrez dans l’Histoire – la quotidienne. Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments et lieux qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast Entrez dans l'Histoire. Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.