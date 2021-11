Danton : pourquoi a-t-il fait déterrer le corps de son épouse Antoinette ?

Dans ce nouvel épisode d'Entrez dans l'Histoire, partons sur les traces de Danton. En 1780, il part pour Paris et trouve un emploi de clerc grâce à son procureur de père. Il écrit alors son nom "d’Anton" avec le "d apostrophe", une particule factice qui pourrait le faire passer pour un noble. Cela fait tout de suite plus classe auprès de la clientèle.

Et on est bien loin des futures harangues où Danton fustige les aristocrates. Mais, en attendant, il faut bien faire son trou. Et Danton n’a pas trop de mal à s’imposer dans cette bourgeoisie, qui fournira le gros des bataillons de députés révolutionnaires. Il fréquente le café du Parnasse, en face du Palais de justice, où il fricote avec la fille du tenancier : Antoinette. Danton aime la bonne chère, dans tous les sens du terme.

Alors quand il voit cette Antoinette, douce et bien gironde, avec son joli minois, c’est le coup de foudre. Il faut dire aussi qu’elle est bien dotée, avec 20.000 livres, qui lui seraient bien utiles pour financer sa carrière. Bref, elle a tout pour plaire. Danton l’épouse en 1787, à l’église Saint-Germain l’Auxerrois, en face du Louvre, l’église des rois de France, ça ne s’invente pas.

Un acte d'amour après la mort

Le 21 janvier 1793, Danton n'assiste pas à l'exécution du roi Louis XVI, car il a été envoyé en mission en Belgique. Et lorsqu’il revient, il a la douleur d’apprendre que sa femme, sa chère Antoinette est morte en couches et que l'enfant n'a pas survécu. Danton est d’autant plus inconsolable, qu’il aurait aimé avoir un buste de son épouse en souvenir. Il va trouver son ami le sculpteur Claude-André Deseine et lui commande un buste.

Mais comment faire quand le modèle est mort et enterré ? Qu’à cela ne tienne ! Danton fait déterrer le cadavre de son épouse en pleine nuit, afin que le sculpteur lui applique un masque mortuaire. À cette occasion macabre, Danton serre la défunte dans ses bras et l’embrasse à pleine bouche. N’est-ce pas romantique ? Ou glauque, comme on voudra… Voilà l’homme, voilà Danton. Fougueux et fonceur, dans un monde où se mêlent étrangement l’amour et la mort, Éros et Thanatos.

L'invité d'"Entrez dans l'Histoire"

- Jean-Paul Desprat, historien spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles.