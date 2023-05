Jardinage : quels fruits et légumes planter ensemble au potager ?

C’est la fin des Saints de glace ! Il n’y a normalement plus de risque de gelées, je précise bien "normalement" car on va tout de même rester connectés à notre application préférée pour suivre la météo afin de potentiellement protéger nos cultures. Nous allons donc pouvoir planter énormément de choses au potager et quand on commence à planter nos légumes, on se demande souvent ce qu’on doit planter ensemble afin d’avoir une bonne association et surtout ce qu’on doit éviter de planter l’un à côté de l’autre.

Est-ce que je peux mettre mes salades à côté de mes concombres ? Est-ce que je peux planter mes poivrons à côté de mes tournesols ?

Alors oui, il existe des bonnes associations au potager, des associations qui vont permettre aux plantes de mieux se développer si elles sont cultivées l’une à côté de l’autre. Il y a aussi des associations odorantes qui vont permettre de repousser des parasites mais il y a aussi des mauvaises associations qui feront que vos plantes vont produire moins de légumes. Aujourd’hui, je vous partage 5 associations à réaliser dans votre potager afin d’avoir de meilleures récoltes !

Planter de l’ail, des oignons ou des tomates à côté de vos carottes !

La carotte se fait souvent attaquer par la mouche de la carotte qui est attirée par l’odeur que diffuse la carotte. Mais si vous plantez des poireaux, de l’ail ou encore des oignons à côté de vos carottes, cette fameuse mouche arrivera plus difficilement à se repérer et laissera donc vos carottes ! La tomate joue un rôle identique car les feuilles de la tomate dégage une odeur assez importante. De plus, la carotte va ameublir votre sol et permettre à votre plant de tomates de plus facilement développer son système racinaire.

L’association maïs, courge et haricots !

C’est l’une des associations les plus utilisées dans les potagers. Tout simplement parce que le maïs va servir de tuteur pour vos haricots grimpants. De plus, vos plants de haricots verts vont booster la croissance de votre plant de maïs mais aussi de votre plant de courge. J’en ai déjà parlé rapidement en vous donnant pour conseil de planter des fèves à côté de vos arbres afin de booster la croissance de vos arbres. Les fèves, les petits pois, les haricots vont capter l’azote atmosphérique pour la diffuser dans le sol et donc en faire profiter les plantes qui se trouvent autour d’eux. Les courges ont aussi un rôle important dans cette association car vous le savez, les courges font des lianes et tapissent le sol. Elles vont donc créer un paillage naturel autour du maïs et des haricots afin d’avoir une humidité ambiante plus importante.

Semer du lin avec vos pommes de terre

En ce moment, c’est la bonne période pour planter vos tubercules de pommes de terre mais attention la pomme de terre a un ennemi qui n’est autre que le doryphore ! Pour le reconnaître, il ressemble à un petit scarabée avec une tête orange et un corps rayé jaune et noir. Une méthode naturelle consiste à semer du lin bleu entre vos rangées de pommes de terre.

Radis, carottes et haricots grimpants.

Une association que j’aime particulièrement au potager. Les haricots vont simplement créer une ombre portée importante pour permettre aux carottes et aux radis de se développer à l’ombre de leur feuillage. Au moment du semis de carottes, je mélange les graines de carottes avec les graines de radis, je sème ensuite en réalisant des sillons. Les radis vont sortir en 18 jours et plutôt que d'éclaircir les carottes, je retire simplement les radis pour laisser de la place aux carottes.

Que planter avec vos fraises ?

Et pour finir, j’aime planter des navets ou encore des haricots nains au milieu de mes fraisiers. Les haricots vont booster mes fraisiers avec leur apport d’azote. Les navets quant à eux ont des propriétés anti-fongiques et vont donc protéger vos fraisiers de la pourriture grise !

