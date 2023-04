Jardinage : 5 légumes pour débuter son potager en mai

Je pense qu’il faut vraiment débuter avec des cultures simples pour avoir rapidement des récoltes. Cela vous motivera et vous donnera envie de continuer sans baisser les bras. On ne va pas se mentir, manger sa première tomate du potager, on s’en souvient et ça motive à continuer son jardin potager.

L’un des légumes les plus simples, c’est le radis ! Eh oui, on sème en pleine terre et 30 jours après, on les récolte. Pour réussir vos semis, n’hésitez pas à ajouter un peu de sable à votre terre afin de l’alléger et faciliter le développement des racines. N’enfoncez pas trop vos graines, pas plus de 1 cm et arrosez régulièrement !

Ensuite, rendez-vous sur le marché ou tout simplement en jardinerie pour acheter des plants de tomates et au minimum deux plants de courgettes. Une fois chez vous, baignez les mottes pendant 15 à 20 minutes dans de l’eau à température ambiante afin de faciliter la reprise. Espacez vos plants de tomates d’au minimum 60 cm et vos plants de courgettes d’un mètre environ ! Un conseil, pour la courgette, prenez une variété non coureuse afin de gagner de la place et pour la tomate, enfoncez vos plants jusqu’aux premières feuilles pour avoir un bon système racinaire.

Laitues et haricots verts

Achetez quelques mottes de laitues que vous planterez aux pieds de vos tomates. Et si vous avez peur des limaces, récupérez une boîte d'œufs alvéolée que vous déposez à la surface de votre potager, remplissez-la d’épluchures de pommes de terre, puis humidifiez vos boîtes. Les limaces préféreront manger les épluchures que vos petites laitues.

On en parlait ce samedi mais l’haricot vert est aussi une culture assez simple surtout les variétés naines qui ne demandent qu’un binage une fois que les plants atteignent 30 cm de hauteur. Semez en ligne en espaçant les graines de 5 cm et vous obtiendrez de belles récoltes 50 jours après !

Et ensuite ? Faites-vous plaisir, essayez ! Plantez-vous ! C’est comme ça qu’on apprend.



