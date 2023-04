Jardinage : tout ce qu’il faut savoir sur le semis de haricots verts

Vous vous souvenez de Jack et le haricot magique ? Ce conte pour enfants que nous avons tous lu dans notre enfance ? Et nous avons tous rêvé de faire pousser des haricots géants… Enfin pour certains, ce n’est plus un rêve car oui les haricots verts peuvent grimper et dépasser les 3 m de hauteur assez facilement ! Et avec un tuteur naturel comme le tournesol géant, c’est tout simplement magnifique.



Avant de courir acheter vos graines, il faut savoir qu’il existe deux grandes familles dans les haricots, la première famille qui regroupe les haricots nains comme la variété Purple Queen ou encore la Big Borlotto. Et d’un autre côté, la famille des haricots grimpants comme la variété Vigneronne. Les variétés naines ne dépasseront que rarement les 60 cm de hauteur alors que les variétés grimpantes pourront atteindre les 3, voire 4, mètres de hauteur ! De plus, les haricots nains seront plus hâtifs que les haricots grimpants, vous pourrez récolter vos haricots nains environ 50 jours après le semis alors que pour les haricots grimpants, nous sommes plus autour des 70 jours.

La bonne période pour le réaliser

A titre d’information, je réalise mon premier semis de haricots verts autour du 30 avril en Normandie. Je vais semer environ 100 graines pour avoir suffisamment de récolte pour ma petite famille. Je sèmerai à nouveau 100 graines fin mai, puis fin juin afin d’étaler les récoltes. Les haricots, c’est bon mais quand on en a trop, on finit vite par s’en écoeurer !

Une fois que vous avez pris la décision de semer vos graines en pleine terre, je vous conseille de les baigner 24 heures avant dans de l’eau à température ambiante. Cette action permet de ramollir leur peau afin d’accélérer leur germination une fois en terre. Cela permet aussi de supprimer les graines qui flottent en surface, et qui ne germeront pas.

Ensuite, il existe comme pour les fèves, deux techniques pour réussir son semis, soit en poquet ou en ligne ! Mais quoi qu’il arrive, attendez bien que le sol se réchauffe avant de semer en pleine terre et retirez le paillage pour éviter les attaques de limaces. J’utilise les deux techniques pour les haricots verts, en ligne pour les haricots nains en laissant un espace de 5 cm entre chaque graine et en poquet pour les haricots grimpants en mettant 5 - 6 graines au fond d’un trou en espaçant chaque poquet de 50 cm environ.

Les faire grimper sur des tournesols géants

Une vingtaine de jours après les semis, vos plants de haricots doivent déjà sortir de terre et il sera plus que temps de repailler votre parcelle afin de garder une humidité ambiante. Une fois que vos plants atteignent 20-30 cm de hauteur, n’hésitez pas à les butter afin de les protéger du vent sinon votre culture risque de se coucher sur le sol ! Vous pouvez butter jusqu’à environ 1 cm en dessous des premières feuilles ! Le buttage se fait essentiellement sur les variétés de haricots nains car pour les variétés grimpantes, vous pouvez utiliser des tuteurs en bambou ou même les faire grimper sur des tournesols géants, voire même à vos arbres !

Cette année, j’ai décidé de réaliser un tipi à haricots verts avec du bambou afin d’avoir une tente naturelle pour m’installer en dessous et en profiter pour lire un livre !



