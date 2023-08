Jardinage : comment cultiver des épinards en potager ?

Pour semer des épinards, on va pouvoir le faire directement en pleine terre, on ne va pas les faire dans des godets ou dans des barquettes. Mais avant ça, il faut préparer sa terre, connaître l'exposition idéale. La première chose à savoir, c'est que les épinards ont horreur de la chaleur. C'est pour ça qu'on les sème au printemps ou en fin d'été pour éviter d'avoir des températures trop hautes. Si la température dépasse les 25 degrés pendant plusieurs jours, on ne va plus pouvoir récolter les feuilles, ce ne sera plus comestible.

On va plutôt les semer dans les bonnes périodes et on va essayer de les semer à l'ombre, on évite de les semer au contact direct du soleil, donc on peut les semer derrière certaines cultures comme la courgette, les haricots grimpants, du maïs ou des tournesols pour avoir une ombre portée assez intéressante. Ensuite, on va garder son substrat toujours humide pour un bon développement et 45 jours après, on va pouvoir récolter nos premières feuilles d'épinards.

Ce n'est pas obligatoire de préparer sa terre, mais on va passer un coup de grelinette, un outil qui va permettre d'aérer la terre sans la retourner. On utilise un râteau pour émietter et retirer les herbes indésirables, on ajoute un peu de compost, quelques poignées au mètre carré, on mélange le tout avec notre râteau et la terre est prête.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info