Jardinage : comment planter les fraisiers pour avoir une récolte cette saison ?

Le printemps est enfin là ! Il suffit de se balader dans les jardineries pour s’en rendre compte, on commence à trouver des plants d’aromatiques, des plants de laitues, d’épinards et même des plants de fraises. Et autant se l’avouer, un potager sans fraisiers, c’est comme un repas sans fromage ! Aujourd’hui, je vais vous partager tous mes conseils pour réussir leur plantation et leur entretien afin d’avoir une récolte cette saison.

Même si je conseille souvent de planter les fraisiers en automne afin d’avoir une récolte dès le printemps suivant. Il est quand même possible d’acheter ses plants en ce moment pour les mettre en terre et espérer avoir une belle récolte.

Les fraises ont besoin d’un sol très riche, il faut donc amender votre sol de façon abondante avec du fumier, du compost ou du terreau potager que vous trouverez en jardinerie. N’hésitez pas à ameublir votre terre à l’aide de votre grelinette, puis mélangez cet amendement avec votre râteau.

Au moment de l’achat, il faut savoir qu’il existe deux types de fraisiers, des fraisiers remontants qui vont produire deux, voire trois fois, dans l’année et des fraisiers non remontants qui vont produire qu’une seule fois mais en plus grosse quantité. N’hésitez donc pas à planter les deux types afin de maximiser et étaler vos récoltes.

Ensuite, l’une des questions les plus fréquentes : faut-il casser la motte avant de la mettre en terre ? Pour les fraisiers, je vous conseille simplement de les tremper pendant 15 - 20 minutes afin de faciliter l’enracinement. Ensuite, on plante nos mottes en les espaçant de 30 - 40 cm. On paille ensuite la zone afin de ralentir la pousse des herbes indésirables, les adventices. Cette couche de paille va aussi permettre aux fruits de se développer sans être au contact de la terre et ainsi éviter tout risque de pourrissement. Et ensuite ? On arrose !

Et voilà, vous n’avez plus qu’à attendre environ 3 mois pour avoir votre première récolte. Et dernière petite astuce, n’hésitez pas à planter du thym à côté des fraisiers pour attirer les pollinisateurs qui s’occuperont de polliniser vos fraisiers !

