Jardinage : comment faire pousser un ananas ?

La première étape consiste donc à récupérer un fruit dans le commerce, si possible un ananas Victoria. En effet, le cœur de l’ananas n’est pas brûlé. Pour vous en assurer, regardez le centre de la couronne et si vous observez au centre des feuilles, un gros point noir, c’est que le cœur a été brûlé, et il sera donc impossible de l’utiliser pour faire pousser une plante.

Une fois chez vous, vous allez tout simplement récupérer la couronne, retirer un maximum de chair, puis la laisser sécher 24 heures à l’air libre. Vous allez alors retirer les feuilles du bas, et ce, sur au minimum cinq centimètres

Prenez un verre si possible opaque, que vous allez remplir d’eau. Vous y posez ensuite tout simplement votre couronne pour que la partie sans feuilles soit au contact de l’eau à température ambiante. Placez votre ananas dans une pièce lumineuse et aérée. Il faudra patienter environ 15 jours pour voir apparaître les premières racines.

N'oubliez pas que l'eau est à changer tous les 3 à 4 jours ou dès qu'elle devient trouble.



