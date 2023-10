Jardinage : 5 astuces pour entretenir vos fraisiers avant l'hiver !

On me demande souvent s’il faut les repiquer dans des pots pour les rentrer l’hiver à l’abri du froid. Surtout pas, les fraisiers ont besoin de prendre du gel pour avoir une meilleure fructification l’année prochaine. De plus, les fraisiers ont une très bonne résistance au froid, ils peuvent résister jusqu’à -20°C… Pour débuter l’entretien de vos fraisiers, il faut dans un premier temps, retirer l’ensemble des fruits et les savourer s’ils sont encore beaux. Une fois que cette étape est réalisée, je vous conseille de couper les fleurs et les petits fruits verts qui n'atteindront pas la pleine maturité. Profitez-en pour couper, retirer l’ensemble des feuilles abîmées, l’ensemble des feuilles noires et sèches.

Retirez ensuite les stolons, les longues tiges qui partent du pied principal pour se multiplier. Vous coupez ½ cm voire 1 cm à la base du stolon depuis le pied principal. Vous pouvez récupérer le stolon pour le repiquer ailleurs afin d’avoir un nouveau plant de fraisier. Laissez environ 25-30 cm entre vos plants. Ensuite, je vous conseille de passer un coup de binette entre vos plants de fraisiers pour retirer l’ensemble des adventices, les fameuses "mauvaises herbes". Le passage de la binette va aérer votre sol pour permettre à l’eau de ne pas stagner en surface.



Vous pouvez ensuite ajouter une à deux poignées de compost aux pieds de chaque plant afin de les booster. Si vous souhaitez acheter un engrais dans le commerce, prenez un engrais pour fraisiers afin d’éviter d’avoir un engrais trop riche en azote qui risque d’avoir une belle production de feuilles mais sans fruit ! Entre les rangs de vos fraisiers, je vous conseille de planter des caïeux d’ail violet. La culture de l’ail fonctionne très bien avec les fraisiers car l’ail permet de repousser de nombreux parasites qui viennent manger vos fraises. Et pour finir, afin de protéger vos plants mais aussi la vie du sol, mais aussi ralentir la pousse des adventices, vous pouvez pailler autour de vos fraisiers avec des feuilles mortes, de la paille ou encore du foin.

