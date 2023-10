Jardinage : comment réaliser un compost en appartement ou dans un jardin ?

Si vous avez dans l’optique de réaliser un potager, le compost est un processus important afin d’avoir un amendement naturel à portée de main. Savez-vous par exemple que 30 à 40% de nos poubelles contiennent des déchets organiques qui peuvent être compostés ? Le compostage est un processus naturel de décomposition des déchets organiques par le biais de micro-organismes, de champignons et de petits invertébrés, en présence d’eau et d’oxygène. Les déchets de jardin et de cuisine sont ainsi transformés en humus, très riche pour la terre.

Il existe bien entendu différentes solutions pour composter ses déchets, vous pouvez mettre un compost traditionnel au fond de votre jardin mais cela nécessite de la place. Vous pouvez réaliser un compost de surface sur votre potager afin d’éviter les allers/retours jusqu’à votre bac à compost. Si vous n’avez pas de jardin, deux solutions s’offrent à vous, le bokashi ou le lombricomposteur.

Le lombricompostage permet de transformer les déchets de cuisine à l’aide de vers en un engrais liquide et solide que vous pouvez utiliser pour vos plantes d’intérieurs. C’est un bac avec plusieurs étages où vivent des vers qui vont manger l’ensemble des déchets. Il faut cependant éviter d’ajouter des restes de viandes, de poissons, de fromages, les restes de repas, de l’huile, les épluchures d’ails, d’oignons, d’échalotes ou de poireaux. Ah oui, vous pouvez bien entendu récupérer des vers dans un tas de fumier, de compost ou dans un jardin sur les 20 premiers centimètres du sol. Vous pourrez utiliser le compost comme engrais en le déposant à la surface de vos plantes d’intérieur. Quant au jus, pensez à le diluer à 10% dans de l’eau avant d’arroser vos plantes avec cet engrais naturel.

Le bokashi est un peu plus petit qu’une poubelle d’intérieur. Le composteur est généralement un récipient en plastique ou en acier inoxydable avec un couvercle étanche, qui permet de stocker les déchets organiques de façon à ce qu'ils ne s'oxygènent pas. Car oui, dans un bokashi, il n’y a pas d’air, ni de vers. Vous ajoutez simplement l’ensemble des vos déchets avec un activateur de compost par dessus. Une fois votre bokashi rempli, vous devez attendre une vingtaine de jours avant d’utiliser ce compost dans votre jardin. Car oui, le bokashi est plutôt intéressant pour les personnes qui ont un petit jardin.

Quand on a un jardin, il est assez simple d’imaginer un coin dans notre jardin où nous allons tout simplement entasser nos déchets, les épluchures de fruits et légumes, les tontes de gazon, les feuilles mortes, les coquilles d’œufs… Et si nous souhaitons éviter que le tas ne s'effondre et prenne trop de place, on réalisera un bac à compost avec quelques planches. Mais quand on n’a pas de jardin, on se demande comment faire ! N’oubliez pas d’ajouter autant d’apport carboné que d’apport azoté. C’est-à-dire que vous devez ajouter une poubelle de feuilles mortes par exemple à chaque ajout d’une poubelle de déchets de cuisine.

Pour le compost de surface, c’est encore plus simple, vous déposez à même le sol vos déchets puis vous ajoutez une couche de feuilles mortes ou de foin par dessus et vous laissez la nature faire le travail !