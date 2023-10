Jardinage : comment planter de l'ail dans son potager ?

Pour réussir cette culture en automne, il faut respecter plusieurs gestes. Le premier consiste à choisir une variété adaptée à votre climat. Il existe par exemple la variété ‘Music’ qui est très résistante au froid, très productive et la durée de conservation des têtes d’ail peut aller jusqu’à 1 an. Le second geste consiste à préparer sa parcelle pour éviter d’avoir un sol trop humide cet hiver. Pour cela, nous allons comme toujours utiliser notre grelinette afin d’aérer notre sol, nous allons ensuite passer notre râteau pour retirer les adventices, les cailloux et émietter la terre en surface. Nous allons ensuite ajouter du sable grossier si vous avez une terre trop argileuse ou du compost afin d’enrichir notre terre.

Si malgré tout, vous avez un sol trop lourd, un sol qui retient trop facilement l’eau et trop compact, vous pouvez réaliser des buttes pour planter l’ail en hauteur et ainsi éviter l’excès d’eau. Les buttes ne doivent pas faire plus de 5 cm de hauteur. Une fois votre parcelle prête, vous allez pouvoir casser les têtes d’ail afin de récupérer les caïeux, les gousses. Autour des caïeux, vous observerez une peau sèche, une petite pellicule qui se retire, vous n’êtes pas obligé de la retirer pour planter vos caïeux.

Plantez ensuite les caïeux, pointes vers le haut en enfonçant vos caïeux de 3 à 4 cm de profondeur. Espacez vos caïeux de 15 à 20 cm entre eux et de 40 cm entre les rangs. Et ensuite ? On patiente, cette culture n’est pas très capricieuse sauf au niveau de l’humidité du sol. Pas besoin d’arroser, de tailler ou d’entretenir quoi que ce soit. Je vous conseille par contre de pailler avec des feuilles mortes afin d’éviter de laisser la terre au contact du soleil, mais aussi pour protéger la vie du sol.

Concernant la quantité à planter, je plante environ 5 têtes d’ail pour avoir une belle récolte en Juillet afin de les stocker sur l’année. La récolte intervient quand les feuilles commencent à jaunir mais nous aurons l’occasion de voir tout ça ensemble dans une prochaine chronique.

