Pourquoi faire grève c'est aller à la plage

Faire grève, c'est aller à la plage. Dit comme ça, c'est le risque d’avoir une côte de popularité à peu près aussi élevée que celle du PDG de Total auprès des syndicats. Mais pourtant c'est vrai. Et c’est lié à l’explication pour laquelle on appelle ça une "grève" !

Le mot grève, ça vient du latin "gravia" qui a donné gravier. Simplement parce qu’à l’origine, au Moyen Âge, on appelait "grève", une étendue faite de sable et de cailloux située en bord de mer et de fleuve. Comme la Seine à Paris. Donc Paris Plage a vraiment existé bien avant 2002 et Bertrand Delanoë.

D’ailleurs la place où se trouve la Mairie de Paris, celle l’Hôtel de Ville portait un autre nom avant 1803 : la place de la Grève. Simplement parce qu’à cet endroit il y avait un lieu où les bateaux accostaient avec leur marchandise. Les révolutionnaires de Mai 68 ne croyaient pas si bien dire : sous les pavés, il y avait vraiment la plage !

À l’origine "faire grève" voulait dire chercher du travail

Mais pourquoi le mot "grève" est synonyme de contestation et de mouvement social ? Quand les bateaux arrivaient, il fallait de la main d’œuvre pour débarquer les sacs. Les hommes qui n’avaient pas de boulot se pointaient donc sur la place de la Grève dans l’espoir de se faire embaucher. Cela peut paraître dingue mais à l’origine "faire grève", ça voulait dire chercher du travail !

Et comment le sens a-t’il évolué pour devenir celui d’aujourd’hui ? Bon déjà la connotation négative est liée au fait qu’en 1792, la place de la Grève est celle où on l’a installé la première guillotine et commencé à trancher de la tête à tout-va. Pas le coin le plus sympa de Paris donc. Quand on se pointait là-bas souvent, on était embauché par les pompes funèbres. Mais comme client…

Et puis au début du XIXème siècle, des tailleurs de pierre ont décidé de cesser le travail pour obtenir une augmentation de travail. Et pour manifester leur mécontentement, ils ont décidé de se réunir place de la Grève. Ils se sont donc littéralement mis en grève. Et le terme est resté. Sauf que là le "T" de CGT, c’était celui de Tailleurs de pierre.

