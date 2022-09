Gérard Lanvin : pourquoi l'acteur a galéré avec les filles quand il était ado ?

Quand on le revoit dans Marche à l’ombre ou Les Spécialistes, deux des grands succès de ses débuts, on se dit que jeune, Gérard Lanvin ne devait pas être le plus moche de son quartier. Loin de là même. Mais pourtant malgré ça, il a eu les pires difficultés avec les demoiselles, à cause de ses parents naturistes !

Ainsi, Gérard Lanvin a grandi dans un camp de nudistes et pour lui se balader nu et voir les autres faire pareil, à la maison ou à l’extérieur, c’était quelque chose de totalement naturel. Mais quand il ramenait les petites amies qu’il avait séduites en dehors du camp, habillé je précise, là évidemment il y avait, comme qui dirait, un gros choc culturel.

L’acteur racontait qu’une fois le contrôle passé à l’entrée du camp nudiste, les filles étaient outrées en voyant des mecs nus jouer au volley ou se balader en vélo. Généralement, elles faisaient demi-tour illico en pleurs sous le regard étonné de Gérard Lanvin pour qui il n'y avait rien de choquant.

Et les filles qui surmontaient cette gêne avaient droit à la deuxième couche : les parents. Ils accueillaient la petite amie de leur fils, évidemment nus. La vue des sexes des parents, associé au fait que la jeune fille devait elle aussi entièrement se dénuder sinon tout le monde la regardait de travers dans le camp, c’en était trop et elle repartait illico-presto. Et c'était illico râteau pour Gérard Lanvin.

