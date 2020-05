publié le 18/05/2020 à 20:38

Le monde du cinéma et du théâtre français dit adieu à Michel Piccoli. Le 18 mai, sa famille a rapporté son décès survenu le 12 mai dernier, à l'âge de 94 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Il laisse derrière lui une carrière de 70 ans.

Gérard Lanvin a tourné avec Michel Piccoli dans Une étrange affaire en 1981 et dans Le Prix du Danger en 1983. Quand il tourne Une étrange affaire, Gérard Lanvin a un peu plus de 30 ans. Il se souvient de son tournage avec Michel Piccoli : "C'est une force sur laquelle on pouvait s'appuyer. Il vous attendait, il vous recevait et s'il vous aimait, il partageait. C'est un moment très fort que j'ai vécu avec lui parce que c'est l'un des premiers films où j'avais affaire à un comédien de cette génération".

"Il était dans mon Panthéon personnel au niveau de l'acteur qu'il était avec tous les films qu'il a faits (...) Après on se quitte, la vie fait qu'on se revoit de temps en temps, je l'avais revu à un tournage avec sa femme Ludivine, à qui je dis toute mon amitié, mon respect d'avoir perdu cet homme qui était un rocher", explique l'acteur. Pour Gérard Lanvin, Michel Piccoli aurait pu recevoir le César de "l'accessible (...) j'ai eu de la chance de fréquenter cet homme", conclut-il.

