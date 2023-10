Francophonie : qui a rédigé le premier texte en français de toute l'Histoire ?

La Cité internationale de la langue française sera prochainement inaugurée au Château de Villers-Cotterêts, à l’endroit même où François 1er a pris, en 1539, l’ordonnance imposant la langue française dans les actes administratifs. Mais savez-vous qui est la première personne ayant écrit un texte en français ? Il s'agit de Nithard, complètement oublié dans notre Histoire.

Au IXe siècle, ce Nithard, petit-fils de Charlemagne, à la fois homme d’Église et chef de guerre redouté, a donc rédigé le premier texte en français. Malgré que ce document politique ne fasse que 10 lignes, ces 10 lignes vont bouleverser l’histoire de la langue. Il s’agit du "Serments de Strasbourg", la promesse d’une alliance entre deux petits-fils de Charlemagne, Louis II, roi de Germanie, et Charles II, roi de Francie.

Le 14 février 842, les deux rois se retrouvent au sud de Strasbourg et pour proclamer leur alliance, chacun des deux souverains a tenu à se faire comprendre des soldats du camp opposé. Charles, le roi de Francie, va donc jurer en langue germanique pour être compris des soldats de Louis, et Louis va jurer en langue romane pour être compris des soldats de Charles. Pendant ce temps, Nithard retranscrit tout à l’écrit, et c’est ainsi que la langue romane, ancêtre de la langue française, est née.

Malheureusement, l’Histoire a oublié Nithard. Ce dernier a été enterré dans l’abbaye de Saint-Riquier, en Picardie, mais la trace de sa sépulture est perdue. On la retrouve au bout de 200 ans, mais on la reperd pendant 800 ans cette fois. On finit par la retrouver en 1989 ! Les archéologues sont tout excités, ouvrent le sarcophage pour dater précisément les ossements, mais durant les allers et venues au laboratoire, ils re-reperdent le squelette ! En 2011, on retrouve dans les combles de l’abbaye de Saint-Riquier, un carton sur lequel est écrit au feutre rouge "Nithard". La boîte est remplie d'ossements. On a retrouvé l’écrivain pour la troisième fois !

Quand les ossements sont soumis au carbone 14, le verdict est terrible. Il ne s'agit pas de Nithard. Mais, l’espoir reste entier parce qu’il y a un débat : le carbone 14 n’était pas vraiment fiable pour des ossements vieux de plus de mille ans. La quête de Nithard continue donc…