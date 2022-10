Famille : pourquoi, sans le savoir, on apprend des chansons horribles à nos enfants ?

Il se trouve que beaucoup de jolies comptines ont l’air d’avoir des paroles totalement innocentes. En réalité, elles ont un sens caché et racontent souvent des choses super trash ou même érotiques.

Par exemple, Il était un petit navire raconte une histoire affreuse qui s’est réellement passée en 1821. Un jeune matelot américain Owen Coffin navigue sur un bateau lorsqu’il est percuté par une baleine. Après le naufrage de l’embarcation, l’équipage se retrouve très vite sans provision. On décide de tirer à la courte paille celui qu’on va sacrifier pour le manger et survivre.

Coffin tire la plus petite paille et comme il est le plus jeune à bord, le capitaine demande qu’on l’abatte lui à sa place. Mais, le jeune matelot refuse et demande à ce que le tirage au sort soit respecté. Cette histoire vraie a d’ailleurs largement inspiré Hermann Melville pour écrire Moby Dick.

Mais il y a pire avec Il court, il court, le furet. Là, sous couvert de comptine inoffensive, c’est carrément une chanson pornographique ! Elle est née au début du XVIIIe siècle et parle en fait du cardinal Dubois, conseiller de Philippe d’Orléans alors au pouvoir. Cet ecclésiastique avait la réputation d’aimer les femmes. C’est pourquoi si la chanson fait référence au jeu du furet, une sorte de variante de la chandelle à laquelle joue les enfants, c’est en fait une contrepèterie cochonne.

Il court, il court, le furet, ça donne il fourre, il fourre le curé ! Et plus loin les paroles "le furet du bois mesdames" enfoncent le clou puisque ça donne, toujours en mode contrepèterie, le curé Dubois mesdames. Comme quoi en comptine enfantine, parfois aussi, l’habit ne fait pas le moine.

