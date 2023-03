Comment la lecture impacte notre cerveau

Quand on lit un roman, c’est avant tout pour le plaisir. Et en plus, c’est bon pour notre mental. Les livres nous font du bien. Ça change les idées. D’ailleurs, pendant la crise sanitaire, surtout lors du premier confinement, les Français ont lu davantage. Mais lire ne permet pas seulement d’échapper à ses problèmes, cette activité change littéralement notre cerveau ! C’est peut-être pour cela qu’on peut ressortir différent de la lecture d’un livre.

Lire laisse des traces dans le cerveau. Des chercheurs américains ont donné à lire à des étudiants un gros roman, Pompéi de Robert Harris. Ils ont mesuré l’effet de la lecture à l’aide d’IRM fonctionnelles, sur plusieurs jours, et ils ont découvert que lire améliore les connections dans le cerveau.

La lecture active les centres de traitement du langage. D’ailleurs, de nombreuses études ont montré que la lecture peut ralentir le déclin cognitif. Et c’est plus étonnant, la lecture de romans active aussi les régions du cerveau liées aux sensations tactiles et au mouvement. Lorsqu’on lit, on peut se mettre dans la peau des personnages et ressentir les mêmes choses qu’eux. Eh bien, ça se voit dans le cerveau !

Plus de compréhension, moins de stress

La lecture, c’est de la réalité virtuelle avant l’heure. Ce pouvoir de la lecture nous rend plus emphatique. Des études montrent que les lecteurs de fictions comprennent mieux les autres, leurs sentiments et leurs croyances. Car les romans, que ce soient des romans d’amour, d’aventure, ou des policiers sont d'abord des histoires qui explorent la vie intérieure, émotionnelle, sentimentale des personnages. Or, l’empathie, c’est une qualité essentielle pour bien vivre en société car elle facilite nos relations avec les autres.

La lecture, ça nous permet de mieux comprendre les émotions des autres, ça nous aide aussi à mieux réguler les nôtres. Lire nous aide à chasser les émotions négatives et à évacuer le stress qui, on le sait, est mauvais pour la santé. Ça explique d’ailleurs peut-être pourquoi les lecteurs vivent plus longtemps. Une étude l’a montré : lire des livres pourrait nous faire gagner au moins deux années de longévité.

En tout cas, la lecture, antidote au mauvais stress, c’est sûr ! Il a été démontré que lire seulement 30 minutes par jour permet de réduire les signes émotionnels et physiques du stress : on se sent globalement mieux, et ça abaisse notre tension artérielle et notre fréquence cardiaque. D’ailleurs, on recommande de lire avant de s’endormir. Cela aide à se calmer, surtout si on a tendance à avoir des pensées anxieuses qui tournent en boucle.

D’autres études ont montré que la lecture peut également apporter un soutien lorsqu’on est déprimé et aider à traverser un moment difficile. On parle même de bibliothérapie, une discipline en vogue dans les pays anglo-saxons, mais pas encore reconnue en France.

Faut dire que ça peut paraître exagéré de comparer un livre à un médicament ou à une psychothérapie. Ça ne les remplace pas, mais ça peut aider à voir les choses autrement, à prendre conscience qu’on n’est pas seul à éprouver tel sentiment ou à vivre telle situation.

Comment inciter les enfants à lire ?

La lecture a tellement de bienfaits qu’on a envie d’en faire profiter nos enfants. Pour les inciter à lire, il faut d'abord lire soi-même, car si on n’a pas d’intérêt pour la lecture, on aura du mal à présenter cela comme quelque chose de positif à son enfant. Et il ne faut pas hésiter à lire avec lui. On va partager un bon moment, et ainsi associer à la lecture à quelque chose d’agréable.



Après, quand il grandit, on s’intéresse toujours à ce qu’il lit mais on laisse son enfant choisir ce qu’il aime : ça peut être un roman, un documentaire, une BD, un manga… on ne lui impose pas un style. Tout est bon à lire. Ça va l’aider à construire son vocabulaire, à développer ses capacités de communication, et donc bien l’armer pour l’avenir.

