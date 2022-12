"E.T., l'extra-terrestre" : pourquoi E.T n'aurait jamais existé sans le chiffre 8 ?

E.T., le chef-d’œuvre de Steven Spielberg sorti en 1982 fête ses 40 ans ce 1er décembre. Récompensé par 4 Oscars, il a fait rêver des générations de fans avec cette histoire d’amitié entre un jeune garçon, Eliott, et un alien attachant baptisé E.T, qui avait besoin pour exister à l’écran de 7 personnes.

À la base, E.T. est une marionnette animatronique, c’est-à-dire un robot animé à distance. Mais pour certaines scènes, cette machine n’était pas utilisable. On a alors fabriqué un costume de l’extraterrestre mais encore fallait-il trouver un comédien suffisamment petit pour se glisser dedans. Spielberg l’a trouvé en la personne de Pat Bilon, qui mesurait 86 centimètres. C’est lui qui joue les scènes où E.T. est filmé en pied et qu’il se déplace. Mais il n’est pas le seul à avoir enfilé ce costume, qui pesait 20 kilos.

Pour la scène culte où E.T. est bourré à la bière et qu’il percute le frigo, c’est Matthew de Meritt, un adolescent né sans jambes qui se trouve dans le costume. Il a été casté grâce à sa capacité à se déplacer sur ses mains. D’ailleurs, justement, pour les scènes où l’on voit les mains d’E.T. bouger, c’est le mime Caprice Roth qui s’en charge. Il glissait alors ses mains dans des gants qui imitaient la peau de l’alien.

Sont aussi créditées au générique Tamara de Treaux, Tina Palmer, Pam Ybarra et Nancy McLean, qui ont à un moment géré les mouvements du petit alien jardinier. On en est à 7 personnes. Il en manque une pour faire 8, sans doute la plus marquante du film. Il s'agit de Pat Welsh, une actrice connue pour sa voix rauque due à une consommation excessive de tabac. En la mélangeant avec des bruits d’animaux, on a créé la mythique voix d’E.T

