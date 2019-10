publié le 22/10/2019 à 21:52

Le nom d'Henry Thomas ne vous dit peut-être rien mais son visage d'enfant vous parle forcément. L'acteur aujourd'hui âgé de 48 ans a incarné Elliott dans le film E.T, l'extra-terrestre, classique de Steve Spielberg sorti en 1982. Le frère de Drew Barrymore et ami du héros dans le long-métrage devenu culte a ensuite joué dans quelques films comme Légendes d'Automne ou Gangs of New York.

Mais ce n'est pas pour ses prestations cinématographiques que l'acteur américain a fait parler de lui lundi 21 octobre. Comme le rapportent les médias outre-Atlantique, Henry Thomas a été interpellé par la police de l'Oregon au volant de sa voiture, arrêtée en pleine rue à Tualatin.

Selon TMZ, c'est un automobiliste qui aurait contacté les autorités pour signaler qu'une personne était stationnée au milieu d'une intersection dans un quartier résidentiel. D'après la police, Henry Thomas s'était endormi au volant de sa voiture, obligeant les agents à le réveiller. Le quadragénaire a alors été arrêté pour suspicion de conduite en état d'ivresse.

Transporté à la prison du comté de Washington, l'acteur a ensuite passé des tests d'alcoolémie, qui se sont révélés positifs. Henry Thomas a finalement été libéré sous caution ce mardi dans la matinée.