E.T. l'extraterrestre et Eliott se retrouvent 37 ans après

et Charles Deluermoz

publié le 29/11/2019 à 17:52

Des retrouvailles très émouvantes. 37 ans après la sortie du film culte de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre retrouve son ami Eliott, désormais marié et père de deux enfants. Les deux acolytes ont été réunis cette semaine sur le petit écran, aux États-Unis, dans une publicité de la marque de télécommunication Xfinity diffusée sur les chaines NBC et Syfy.

Long de quatre minutes, ce véritable court-métrage intitulé A Holiday Reunion met en scène le retour aussi inattendu que touchant d'E.T. sur Terre pendant les fêtes de fin d'année. Henry Thomas, 11 ans à l'époque du film, reprend le rôle d'Eliott mais beaucoup de choses ont changé depuis le départ du petit alien qui découvre les nouvelles technologies, internet et la réalité augmentée.

Mis en scène avec la musique légendaire et épique de John Williams, la courte vidéo revisite les grands moments du chef-d'oeuvre de Spielberg. La marionnette de l'extraterrestre est toujours aussi attendrissante. Le cinéaste américain aurait validé cette "suite" autour de l’idée de connexion. Le court-métrage rend un bel hommage au long-métrage de 1982.