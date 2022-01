Dit-on "livraison inclue" ou "livraison incluse" ?

Il serait logique que les deux frères jumeaux que sont inclus et exclu se terminent de la même façon, n’est-ce pas ? Si le port est inclus dans le prix de la galette des rois que vous avez commandée en ligne, il est inclus avec un S à inclus. Mais si le port est exclu, comment écrivez-vous exclu ? Eh oui, sans S.

D’ailleurs, au féminin, on dit “livraison incluSE”, mais “livraison exclUE” (pas excluse). Pourtant, ce sont deux participes passés de verbes en "clure" (inclure, exclure) et qui donnent tous les deux des noms en "sion" : inclusion, exclusion. Alors comment expliquer ce mystère ? On pourrait imaginer que cette différence découle d’étymologies différentes…



Mais non. Inclus, exclu, ainsi qu’un troisième larron qui leur ressemble comme un cousin germain, conclu, descendent tous du même "clavis" latin, qui désigne quoi ? La “clé”, elle-même d’ailleurs cousine étymologique du “clou”, parce que, nous apprend le Dictionnaire historique de la langue française, “la serrure primitive consistait en un clou ou une cheville passé dans un anneau”. C’est au passage le V de clavis que l’on retrouve sous forme de F à la fin du mot clef, graphie plus ancienne que clé, qui correspond à la prononciation d’aujourd’hui même s’il est moins joli.

Des mots de la famille de clef et clou

Mais que viennent faire ce clou et cette clef dans nos inclus, exclu, conclu ? La clef porte la notion de fermer quelque chose. In-clure, c’est enfermer dedans ; ex-clure, c’est enfermer dehors ; con-clure c’est enfermer avec, boucler quelque chose, quoi.

Alors pourquoi exclu se termine-t-il par un U et inclus par un S ? Le S issu du latin s’est d’abord prononcé, puis progressivement, on a cessé de le prononcer. La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française, celle de 1798, donne encore le choix entre les féminins exclue (UE) ou excluse, avec l’exemple : "Les femmes sont exclues ou excluses de ces emplois".

Mais dès le dictionnaire suivant, on n’a plus que la forme actuelle, sans S. Ce qui s’est passé, c’est qu’à cette époque, on a réformé l’orthographe d’exclu et de conclu, pour la rapprocher de la prononciation, mais en oubliant de réformer celle d’inclus, parce que le mot était moins courant. Et voilà comment on se retrouve avec une orthographe illogique… mais pleine de belles histoires !



Je vais vous avouer quelque chose, amis des mots : je suis moi-même sans cesse obligée de vérifier lequel de conclu, exclu ou inclus prend un S. Du coup, je me suis créé un petit moyen mnémotechnique, écoutez bien : "Exclu exclut le S, mais inclus inclut le S".