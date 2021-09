Frédéric Beigbeder révèle le thème de son nouveau roman sur RTL

Du haut de ses 55 ans, la réputation de Frédéric Beigbeder dans le monde littéraire n'est plus à faire. Auteur d'une multitude de romans reconnus tels que L'amour dure trois ans, 99 francs, Windows on the World ou encore Un roman français, son inspiration le suit toujours au fil des années.

Dans son œuvre Un roman français, Frédéric Beigbeder aborde ses souvenirs d'enfance. Invité au Journal Inattendu, il annonce en exclusivité que son prochain roman portera sur ce même thème. "Je viens de terminer un nouveau roman qui parle de mon enfance (…) une enfance mélancolique à la suite du divorce de mes parents", a-t-il confié sur RTL.

"J'avais fait un livre sur mon enfance, qui s'appelle Un roman français. J'avais eu une amnésie sur mon enfance et j'ai pu, grâce à mon écriture, retrouver des souvenirs. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire là, des nouveaux souvenirs qui me sont revenus grâce au stylo. Quand on se concentre avec un stylo, on retrouve la mémoire", raconte le romancier. "Je garde un mystère sur ce livre", poursuit-il, toutefois, "le sous-titre c'est Un roman français, tome 2", lâche Frédéric Beigbeder.