"Dune" : dans quel ordre lire les livres de Frank et Brian Herbert

Les grandes sagas de science-fiction peuvent parfois être impressionnantes. Intrigues complexes, vocabulaire technologique, grand nombre de tomes... Il est difficile de s'y retrouver. Que dire alors du monument de science-fiction qu'est Dune. Le premier roman du même nom de l'écrivain américain publié au milieu des années 60 a marqué des décennies de lecteurs. Il est toujours le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Autant dire que les lecteurs ont l'habitude de voir ces volumes traîner dans leurs bibliothèques et les rayons des librairies.

Pourtant, tout le monde n'a pas lu Dune, du moins pas le cycle entier. Il faut dire que les couvertures vieillottes des précédentes éditions, les tomes coupés et redécoupés, les différentes traductions... Tout cela n'était pas clair. Et lorsqu'un lecteur voulait se jeter dans les sables de la planète Arrakis, il était bien en peine de savoir par où commencer...

Ne vous inquiétez plus. Nous allons éclairer votre chemin. Avec la sortie de la nouvelle adaptation cinématographique du premier tome de ce monument de la SF signée Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, toute une nouvelle génération va vouloir découvrir ce monde incroyable. Le film pourrait d'ailleurs bien frustrer une partie du public (dans le bon sens) puisque l'intrigue du premier livre a été divisée en deux. Vous n'allez pas voir Dune au cinéma, vous allez voir Dune Partie 1... Et si vous ne voulez pas attendre pour savoir la suite, une seule solution va s'imposer à vous : la librairie ou la bibliothèque.

Les 6 tomes indispensables

La saga Dune est, comme nous le disions, d'abord une création de Frank Herbert. Il vous faudra donc commencer par ses textes. Six tomes vous attendent :

- Dune

- Le Messie de Dune

- Les Enfants de Dune

- L'Empereur-Dieu de Dune

- Les Hérétiques de Dune

- La Maison des mères

Aujourd'hui, de nombreuses éditions de ces livres existent. Nous vous conseillons de lire les plus récentes de Robert Laffont (groupe Editis) pour deux raisons : elles sont illustrées par le talentueux Aurélien Police et sa traduction a été revue et corrigée par Renaud Guillemin, chercheur au CNRS et auteur du blog de SF L’épaule d’Orion, et Fabien Le Roy, traducteur. Si vous manquez de temps mais voulez en savoir plus, les trois premiers tomes forment le véritable pilier central de la saga.

Pour celles et ceux qui veulent (et peuvent) se faire un peu plus plaisir, sachez que les deux premiers tomes de cette série de six sont aussi sortis en édition collector avec une couverture rigide délicieusement vintage. Vous y trouverez des textes inédits : une préface et une postface. Le tome 1 a été préfacé par l’auteur Pierre Bordage et le réalisateur Denis Villeneuve et postfacé par Gérard Klein. Le tome 2 a été préfacé par l’auteur Laurent Genefort et postfacé par le journaliste Nicolas Martin. Le tome 3 sortira en janvier 2022, le 4 au printemps de la même année et enfin les 5 et 6 en 2023. De quoi accompagner la sortie du ou des prochains films Dune si le succès est au rendez-vous. Les deux premiers volumes sont aussi disponibles en livres audio.

Le tome 1 collector de "Dune" Crédit : Robert Laffont

Pour aller plus loin

Mais ce n'est pas tout. À la façon des grandes sagas de SF ou de fantasy comme Star Wars, Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, les auteurs et leurs enfants aiment particulièrement étendre leurs univers. Des préquelles viennent expliquer les événements précédents l'histoire que tout le monde connaît quand des suites et tomes parallèles viennent prolonger le plaisir ou offrir d'autres points de vue. Dune ne fait pas exception.

L’univers de Frank Herbert a été développé après sa mort par son fils Brian Herbert et son acolyte Kevin J. Anderson dans plusieurs livres. Parmi ces livres, très nombreux, vous trouverez des sorties très récentes comme Dune : Chroniques de Caladan, le Duc qui a été édité en juin et The Lady of Caladan qui sortira aux États-Unis fin septembre 2021. Ces romans évoquent la période qui précède de quelques mois les événements du premier tome de Dune. Mais pour le reste, nous vous conseillons surtout de faire confiance à vos propres centres d'intérêt. Voulez-vous en savoir plus sur le passé ou le futur ? Sur tel personnage ou telle famille ? Le choix est presque infini... Attention cependant, si les thèmes sont souvent de Frank Herbert père, l'écriture du fils laisse parfois à désirer et divise les fans.

Un cycle Avant Dune a été publié pour mieux comprendre l'histoire des différentes familles qui s'opposent dans Dune. Le cycle est une trilogie : La Maison des Atréides, La Maison Harkonnen et La Maison Corrino, édités chez Pocket.

Vient ensuite Dune, la genèse qui compte aussi trois ouvrages : La Guerre des machines, Le Jihad butlérien et La Bataille de Corrin (attention les titres des tomes 2 et 3 sont inversés dans leurs traductions françaises pour des raisons qui échappent à la logique... En anglais les trois tomes s'enchaînent ainsi :The Machine Crusade, The Battle of Corrin et enfin The Butlerian Jihad). Là encore, il s'agit de comprendre le passé de l'univers Dune.



Suit ensuite La Route de Dune avec des chapitres originaux de Frank Herbert non publiés de Dune et Le Messie de Dune. Une façon de combler certains trous narratifs dans les deux premiers tomes.

Le cycle Légendes de Dune prend place entre les romans Dune et L'Empereur-Dieu : Paul le prophète et Le Souffle de Dune ont été publiés. Les fans attendent toujours la sortie de The Throne of Dune et Leto of Dune.

Si vous voulez faire un pas de côté et vous intéresser à d'autres groupes de personnages de la saga, peut-être apprécierez-vous le sous-cycle Dune, les origines. Ces textes prennent place juste après Dune, la genèse : La Communauté des sœurs, Les Mentats de Dune et Les Navigateurs de Dune. Ces livres ont été publiés chez Ailleurs et Demain et ce troisième tome sur les Navigateurs paraître le 18 novembre 2021 en France dans la collection Pocket Science-fiction.

Si vous voulez en savoir plus sur les événements qui suivent les six tomes de base nous vous conseillons le cycle Après Dune dont l'intrigue intervient après La Maison des mères. Deux livres ont été publiés : Les Chasseurs de Dune et Le Triomphe de Dune.

Pour aller encore plus loin

Quittons enfin les rayons des librairies pour se pencher sur quelques adaptations centrales et textes complémentaires. Le film de 1984 de David Lynch, véritable cauchemar de réalisation et catastrophe commerciale a fini par devenir culte avec les années. Les amateurs ne peuvent pas se permettre de passer à côté. Le film Dune avec Kyle MacLachlan dans le rôle principal, Francesca Annis, Jürgen Prochnow et l'inoubliable Sting est une pépite disponible sur Netflix.



Le documentaire Jodorowsky's Dune, diffusé en 2013, vous permettra aussi de vous plonger dans les arcanes de la première tentative d'adaptation au cinéma. Un projet fou lancé par le producteur français Michel Seydoux et le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky. On devait y voir Salvador Dalí en Empereur Padishah Shaddam IV, Orson Welles ou encore Amanda Lear. Le dessinateur Moebius a réalisé plus de 3.000 dessins préparatoires du story-board et Pink Floyd devait signer une partie de la bande-son... Un projet avorté qui est malgré tout entré dans la légende.

Pour aller toujours plus loin

Enfin, si vous n'avez pas la patience de lire tous les livres Dune et de regarder chaque adaptation douteuse de la saga, nous en pouvons que vous conseiller de jeter un œil aux très jolis mooks (contraction de "book" et "magazine") : Dune, le mook et Tout sur Dune publiés par L'Atalante, les éditions Leha et dirigés par le journaliste Lloyd Chéry. Le premier mook (et sa reliure si particulière, on vous laisse la surprise) est presque introuvable mais coûte 10 euros moins cher que son édition définitive Tout sur Dune, édition définitive.



"C'est l'ouvrage le plus complet qui analyse Dune, résume pour RTL Lloyd Chéry. Vous y trouverez comment Frank Herbert a écrit les romans, des analyses nombreuses des personnages, des articles sur le travail qui a été fait sur les films... On revient sur 50 ans d'adaptation. C'est le premier ouvrage analytique Dune : Un chef-d'oeuvre de la science-fiction de Nicolas Allard qui est pas mal du tout".

À l'intérieur de ce mook, des dizaines d'articles et de splendides illustrations. Vous trouverez par exemple le portrait de Frank Herbert qui est souvent résumé à son seul statut de génie de la SF. "Les gens ne le connaissent pas, c'était un homme avec de nombreuses failles, décrit Lloyd Chéry. C'était un père abusif qui maltraitait ses enfants. C'était un homophobe notoire, si les méchants de Dune sont efféminés ce n'est pas pour rien... Frank Herbert avait un fils homosexuel qui est mort du sida et la relation avec lui est restée très compliquée jusqu'au bout.. On parle de l'extraordinaire et on n'oublie pas les parts d'ombre".



D'autres articles sur la genèse de Dune par Frank Herbert permettent de découvrir les ambitions de l'auteur : pourquoi il a écrit cette histoire ? Quel était son angle, les questions politiques qu'ils voulaient mettre en avant, son rejet de l'homme providentiel... Des réflexions qui viennent rejoindre d'autres papiers sur le féminisme, l'écologie, les incroyables histoires derrière les adaptations ratées ou avortées de l'œuvre... Si vous ne voulez pas lire tout cela mais profiter de ce savoir malgré tout sachez que des tables rondes se tiendront les 18 et 19 septembre au Festival Dune (8 tables rondes et la diffusion du film) au cinéma les 7 Batignolles à Paris.



Et si vous voulez étendre vos horizons, Lloyd Chéry nous a suggéré de lire le premier roman de Frank Herbert. Vous y trouverez déjà le talent de l'écrivain, une bonne dose d'imagination et des thèmes qui, déjà, lui tenaient à cœur. Il s'agit du Dragon sous la mer (Pocket), "un roman qui mêle espionnage et écologie et un huis clos très intéressant". Mais pas de sable ou de ver géant ici, vous êtes bien sur Terre et dans un sous-marin...

"Le Dragon sous la mer" de Frank Herbert Crédit : Pocket