Johannes Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, célébré par Google

publié le 14/04/2021 à 09:46

Johannes Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie est mis à l'honneur par Google. Ce mercredi 14 avril, un doodle spécial a été créé sur la page d'accueil du célèbre moteur de recherche.

D'origine allemande, Johannes Gutenberg a changé la face de l'Histoire au XVe siècle grâce à son invention, considérée comme un évènement majeur de la Renaissance. En 1450, il persuade Johann Fust, riche banquier, d'investir dans son projet et de devenir son associé. Les deux hommes décident d'imprimer le premier livre de l'Histoire. À l'époque, c'est la Bible qui peut être ce premier ouvrage imprimé, pour ce qui nécessitait normalement plus de trois ans de travail de la part des moines copistes.

Entre 1452 et 1455, la Bible est imprimée à 180 exemplaires. Cependant le succès n'est pas au rendez-vous et Johann Fust traîne Johannes Gutenberg en justice en lui réclamant la restitution des sommes qu'il lui a versées. Johannes Gutenberg perd le procès et doit ainsi céder son matériel d'imprimerie au banquier. Deux ans plus tard, Johann Fust s'associe avec Peter Schöffer, ouvrier de Johannes Gutenberg. Ensemble, ils impriment le Psalmorum Codex.

L'imprimeur allemand ne se laisse pas abattre et continue de travailler sur son invention. En 1459 il participe à une nouvelle édition de la Bible et un an plus tard à l'impression du dictionnaire Catholicon. Vivant modestement, il est anobli en 1465 par l'archevêque de Mayence, Adolphe II de Nassau. Devenu gentilhomme, Johannes Gutenberg bénéficie d'une rente et de divers avantages. Il décède en 1468, méconnu de ses contemporains et enterré à Mayence dans un cimetière désormais détruit.