Coupe du monde 2022 : "Incroyable", "beau", "parfait"... Les supporters conquis par Kylian Mbappé

Crédit : MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Avec son doublé face au Danemark ce samedi, Kylian Mbappé atteint 31 buts, autant que Zinédine Zidane. À la sortie du Stade 974, les supporters n'ont pas tari d'éloges : "Merci les Bleus ! Merci Mbappé ! Il nous impressionne à chaque fois ce type là ! Il est meilleur qu'hier et moins bon que demain. C'est un talent."

Une course, un une-deux, une ouverture du score et un but improbable pour arracher la victoire, à 23 ans, il est déjà l'idole de sa génération : "Les deux buts de Kylian Mbappé étaient incroyables. Il est déterminé dans ce qu'il fait, c'est un joueur qui ne lâche rien, jusqu'au bout, c'est un joueur incroyable", "il est beau, il est parfait, Kylian je t'aime", peut-on entendre à la sortie du stade.

Numéro 10 sur le dos, il est parti pour épater la planète encore une fois, et il devient ce dimanche matin le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du monde.

