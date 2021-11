Nintendo : comment le plombier Mario a trouvé sa voix avec Charles Martinet

Ce matin, je vais vous parler de Charles Martinet. Vous ne le connaissez pas et pourtant, vous allez voir, vous le connaissez tous. Charles Martinet, ça sonne français, d’ailleurs ses parents sont de chez nous et il a fait une partie de ses études à Paris. Mais, il est Américain, né à en Californie il y a 66 ans.

Charles Martinet est comédien, de théâtre essentiellement, pas un grand comédien, il faut l’avouer et c’est pour ça qu’à la fin des années 80, saoulé de naviguer de casting en casting sans grande réussite, il se lance dans le doublage. Un jour, alors qu’il est à la plage, un ami l’appelle, il a un super plan pour lui : une audition dans un salon de jeu vidéo. Charles Martinet, qui a dû jouer une fois dans sa vie à Pac-Man, n’est pas trop branché. Son ami insiste alors il décide de s’y rendre.

Charles Martinet arrive à la bourre et le réalisateur est en train de remballer son matériel. Mais le comédien le convainc de lui faire faire un bout d’essai. On demande alors à Charles de doubler un personnage de jeu, ce qu’il n’a jamais encore fait, en l’occurrence un italien vivant à Brooklyn. Martinet prend dans un premier temps une voix un peu grave, rocailleuse, la caricature typique du Rital. Mais en la faisant, il trouve ça trop agressif, surtout que ce héros de jeu est destiné aux enfants. Il a alors l’idée de génie d’adoucir sa voix et de la rendre plus sympathique. Et il dit ceci : "It's Me Mario !".

Charles Martinet est la voix officielle du seul plombier dont on est sûr qu’il nous veut du bien : Mario, le héros de Nintendo ! Car, si le personnage moustachu existait depuis 1985, il ne parlait pas encore. C’était alors techniquement impossible dans un jeu vidéo. C’est donc 10 ans plus tard qu’il devient doué de parole. Depuis Charles Martinet a été Mario dans plus de 100 jeux différents vendus à 350 millions d’exemplaires, de Super Mario 64, le 1er en 1995 jusqu’à celui qui vient de sortir, Mario Party Superstars. Un record qui lui a valu de rentrer dans le Guinness en 2018.

Et il fait aussi les voix de Luigi, le cousin de Mario, Wario, son double maléfique, et Waluigi, le double maléfique de Luigi. Sans oublier Bébé Mario, Bébé Luigi et Toad, le petit champignon. Oui tout ça c’est Charles Martinet, cet illustre inconnu qui aujourd’hui ne l’est plus. Et qui peut remercier à vie cet ami qui l’a poussé à aller doubler ce petit moustachu plombier. Un sacré bon tuyau et c’est le cas de le dire.