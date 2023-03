Cocktail : comment une tempête a donné naissance à une célèbre boisson ?

Nous sommes en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Foynes en Irlande. Des passagers américains doivent embarquer à bord d’un petit avion pour rentrer chez eux. Sauf que les conditions météo sont épouvantables, c’est une véritable tempête hivernale et le vol est annulé. Les passagers, trempés par l’attente dans le froid et la pluie, n’ont pas le choix : ils doivent rester sur place.

Ils se réfugient alors dans le restaurant de l’aéroport. Là, en les voyant grelotter, le barman Joe Sheridan décide de leur préparer un petit remontant. Il se souvient que gamin, quand les pêcheurs rentraient le soir de mer frigorifiés, ils ajoutaient dans leur thé une bonne rasade de whisky.

Pour les réchauffer et leur remonter le moral, il décide de faire pareil sauf que comme ses clients sont américains et pas britanniques, il a l’idée de remplacer le thé par du café. Et pour encore plus de gourmandise et de bonheur, il dépose une généreuse couche de crème fouettée sur la boisson. C’est ainsi que naît ce que Joe Sheridan a baptisé Caifé Gaelach, en dialecte local, autrement dit l’Irish Coffee. Sauf que la boisson va mettre 10 ans avant de devenir célèbre.

L'influence de l'écrivain Stanton Delaplane

Il faut que l’écrivain-voyageur Stanton Delaplane, prix Pulitzer en 1941, passe par hasard dans ce petit aéroport, commande un Irish Coffee parce que le nom l’intriguait pour qu’il ramène la recette aux États-Unis . Enthousiasmé par cette boisson, il en parle à son ami Joseph Koeppler, propriétaire du Buena Vista Café à San Francisco. Ensemble, ils essayent, en vain de recréer l’Irish coffee véritable.



À force d’essais, un jour, un peu éméché, Delaplane manque même en sortant du bar de se faire écraser par le tramway. Koeppler arrête les frais et réussit à joindre le barman irlandais qui gentiment accepte de lui donner la recette et c'est ainsi que l'Irish Coffee est devenu une boisson célèbre Outre-Atlantique.

