Comment un bisou peut vous faire faire des économies et sauver la planète ?

Voilà un moyen mémotechnique de vous rappeler les 5 questions indispensables à vous poser avant de faire un achat, histoire de savoir si vous pourriez peut-être en faire l’économie.

Cette méthode a été inventée par deux autrices Herveline Verbeken-Giraudeau et Marie Duboin dans leur livre J’arrête de surconsommer en 2017. Son objectif : éviter les achats compulsifs qui peuvent mettre notre compte en banque en PLS et freiner notre consommation, dont on sait qu’elle est synonyme de ravages pour l’environnement. Cette méthode est aussi simple qu’utile : elle repose donc sur 5 questions qui forment donc l’acronyme BISOU.

1) Quel est mon besoin caché derrière l’achat de cet objet ? B pour Besoin. 2) Vais-je m’en servir dans l’immédiat ? I pour Immédiat. 3) Ai-je déjà quelque chose de semblable ? S pour Semblable. 4) Quelle est l’origine du produit, d’où vient-il ? O pour Origine. Et enfin 5) Est-ce qu’il a vraiment une utilité pour moi ? U pour Utilité. Réfléchir à ces 5 questions fera déjà un peu retomber votre pulsion d’achat. Et au final, selon vos réponses, peut-être que vous renoncerez à cet achat. Et là, ce sont vos finances et la planète qui vous le feront, le bisou.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

