Charles III : pourquoi une Chilienne a-t-elle changé la vie du nouveau roi d'Angleterre ?

La saison 5 de The Crown, la série sur la famille royale, sort sur Netflix le 9 novembre. Il s'agit d'une saison polémique car elle aborde entre autres le divorce de Diana et de Charles. On vous explique pourquoi une Chilienne a changé la vie du nouveau roi d’Angleterre.

C’était bien avant 1992, pire année du règne d’Elizabeth II puisque coup sur coup sa fille la Princesse Anne a divorcé, Lady Di a révélé que Charles la trompait et le château de Windsor a brûlé. Ce qui a valu à la Reine d’inventer l’expression "annus horribilis". Non, cette histoire de Chilienne, c’était à la fin des années 60.

Charles a alors 20 ans, il étudie à l’université de Cambridge où il rencontre une jolie brune, fille de l’ambassadeur du Chili : Lucia Santa Cruz ! Il en tombe amoureux évidemment. Charles, si ses oreilles sont en feuille de choux, son cœur lui est d’artichaut. Il craque pour Lucia et très vite, il pense mariage.

Elizabeth II fait rompre le projet de mariage

Sauf que dans sa fougue amoureuse, Charly a oublié un léger détail que lui rappelle sa mère la Reine. En tant que futur chef de l’église anglicane, il ne peut épouser qu’une protestante. Lucia ne l’est pas… Elle est catholique.

Résultat, Elizabeth II fait rompre les fiançailles et le projet de mariage de Charles capote. Plus son grand malheur et son plus grand bonheur ! Charles reste en bons termes avec sa Chilienne qui se met en tête de lui trouver sa remplaçante.

On est en 1971 et là miracle, elle lui annonce qu’elle a dégoté la fille parfaite pour lui : sa voisine de palier ! Jolie, intelligente et protestante. C’est comme ça qu'à l’occasion d’un match de polo Lucia présente Camilla à Charles. Coup de foudre immédiat ! Mais pas relation immédiate. Non, Camilla est fiancée à Mister Parker Bowles qu’elle va épouser pendant que Charles est parti faire son service militaire.

Puis Charles va se marier avec Diana tout en restant plus que proche de sa Camilla. On se rappelle leurs conversations intimes où Charles rêvait, je cite sa majesté, "d’être le tampon de Camilla". Avec les oreilles, elle aurait galéré pour le mettre. Bref ils ont fini 34 ans après par se marier, c’était en 2005. Sans oublier d’inviter celle qui a rendu tout cela possible : Lucia Santa Cruz discrètement présente à la cérémonie.

