César : pourquoi Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean Rochefort ont eu des César uniques ?

200. Pourquoi Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean Rochefort ont obtenu des César uniques ?

Ce sont des César obtenus en 1976 lors de la toute première cérémonie, dont le président était cette année-là Jean Gabin. Mais ce n’est pas parce qu’ils ont été les premiers à recevoir le prix de la meilleure actrice pour Romy Schneider, du meilleur acteur pour Philippe Noiret et du meilleur second rôle masculin pour Jean Rochefort que ces César sont uniques. C’est lié à la nature même du trophée.

Lorsque Georges Cravenne, le créateur de la cérémonie, décide de faire l’équivalent français des Oscars, il fait appel pour créer la statuette qu’on remettra aux vainqueurs, au sculpteur César. On lui donne d’ailleurs son nom, parce qu’il en est le créateur, et puis ça évoque le film de Marcel Pagnol, César ça sonne surtout comme Oscar. D’ailleurs, le premier trophée réalisé par l’artiste ressemble comme deux gouttes d’eau à un Oscar : un bonhomme fin avec à ses pieds une bobine de film dont la pellicule vient l’entourer un peu comme une momie.

C’est ce trophée que reçoivent les premiers vainqueurs dont Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean Rochefort. Ils seront aussi les derniers à l’avoir car après la cérémonie, devant l’accueil mitigé de ce trophée, on demande à César de revoir sa copie pour l’année suivante. Et c’est à ce moment-là que le sculpteur que l’on connaît surtout pour ses compressions réalisées avec une presse hydraulique découverte dans les années 60 dans une casse automobile, a l’idée de la statuette actuelle.

Cette sorte de bûche en bronze de 30 centimètres de haut, 3,5 kilos, qui demande 15 heures de travail aux fondeurs qui la fabrique chaque année en Normandie et qui mériteraient eux aussi un César d’honneur pour leur travail depuis 45 ans !

