Cannes 2022 : que devient le tapis rouge après le Festival ?

Ce tapis, de 60 mètres de long précisément, qui recouvre les 24 marches du Palais des Festivals, est surveillé 24 heures sur 24 pendant la Quinzaine du Festival. En effet, personne n’est censé́ marcher dessus en dehors des montées officielles et ce n’est pas tout ! Pour rester absolument immaculé et parfaitement propre, jusqu’à peu il était changé à chaque montée donc 3 fois par jour, ce qui a fini par énerver les organisations écologistes.

Cela représentait quand même, en ajoutant tous les tapis utilisés ailleurs dans le Palais 7.000 m2 de moquette, à peu près 80 tonnes. Les organisateurs ont donc décidé de ne plus changer ce fameux tapis rouge qu’une fois par jour et d’utiliser un tapis entièrement recyclable et d’ailleurs recyclé, mais d’une manière très inattendue.

Désormais, après le Festival, le tapis rouge cannois est traité pour retirer ses saletés, puis il est envoyé dans une usine en Italie où il est recyclé. Il est broyé́ et transformé en granulés de polypropylène. Ces granulés sont réutilisés dans l’industrie automobile, notamment pour fabriquer les parties en plastique d’une voiture. Si ça se trouve, le pare-chocs de votre voiture, son tableau de bord ou ses tapis de sol ont vu passer dans leur vie antérieure Brad Pitt ou Marion Cotillard !

