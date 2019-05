Festival de Cannes 2019 : Après la projection de "Once upon a time in Hollywood" mercredi, Leonardo DiCaprio était de nouveau présent sur la Croisette

Festival de Cannes 2019 : Après la projection de "Once upon a time in Hollywood" mercredi, Leonardo DiCaprio était de nouveau présent sur la Croisette Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date :

Dixième jour de compétition cannoise et 19 films au compteur. Depuis mardi 14 mai, la majeure partie des films en compétition du Festival de Cannes édition 2019 ont été présentés. La cérémonie de clôture aura lieu ce samedi 25 mai. L'italien Marco Bellocchio a présenté Le Traître et le Français Abdellatif Kechiche, Mektoub, My Love : Intermezzo.



À 79 ans, Marco Bellocchio a une longue liste de long-métrages à son actif. Nommé onze fois - notamment dans onze catégories différentes pour Vincere en 2009 - le cinéaste originaire du nord de l'Italie n'a (encore) jamais reçu de prix à Cannes. Pour Le Traître, il s'engouffre dans les recoins sombres de la Cosa Nostra au début des années 1980. Il explore la vraie vie de Tommaso Buscetta, un parrain devenu collaborateur de la police italienne.

Du côté français, Abdellatif Kechiche revient sur la Croisette après avoir été triplement palmé pour La Vie d'Adèle en 2013 avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, toutes les deux également en compétition à Cannes cette année, respectivement pour Roubaix, une Lumière d'Arnaud Desplechin et Sybil de Justine Triet. Pour cette 72e édition, il présente en compétition officielle le second volet de Mektoub, My Love : Canto Uno, au nom radicalement similaire Mektoub, My Love : Intermezzo, la suite des amitiés et des amours ensoleillés d'une bande d'adolescents dans le Midi de la France.

