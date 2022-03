Dans cet épisode bonus d'Entrez dans l'Histoire, Lorànt Deutsch revient sur les origines du masque des Anonymous, ces militants spécialistes des attaques informatiques. Ces dernières semaines, ils ont piraté plusieurs chaînes de télévision officielles russes afin de dénoncer la censure menée par le Kremlin, en diffusant des images de la guerre en Ukraine.

Le masque blanc que les Anonymous porte est lié à Guy Fawkes, l'homme qui a essayé au début du XVIIe siècle d'assassiner le roi d'Angleterre. En 1605, un petit groupe de catholiques cherche à restaurer un catholicisme d'État en Angleterre, qui est alors sous couronne protestante. Cette bande fomente le plan de faire sauter le Parlement et le roi Jacques Ier avec. Parmi eux, il y a Guy Fawkes, un soldat converti au catholicisme qui en connait un rayon sur les explosifs.

Patiemment, il entrepose des barils de poudre dans les sous-sols du Parlement, avec pour projet d'allumer la mèche le 5 novembre, jour d'ouverture de séance présidée par le roi. Manque de bol pour Guy, une lettre anonyme révèle le complot et il est arrêté dans les souterrains, entouré de son attirail d'explosifs, quelques heures avant de perpétrer l'attentat.



L'influence de la BD "V for Vendetta"

Comme ses complices, il est condamné à être pendu, castré, éventré, écartelé, afin que la foule ait une petite idée du sort qu'on réservait aux conspirateurs. Heureusement pour lui, il a échappé à une partie des tortures, mais pour cela, il a dû sauter de la potence et se briser le cou. À partir de là, la figure de Guy Fawkes deviendra une sorte d'épouvantail au Royaume-Uni. On lui consacre même une fête, la Guy Fawkes Night, où les enfants peuvent fabriquer, chaque 5 novembre, une marionnette à son effigie et qui doit être jetée au bûcher.

Mais c'est une BD des années 80 qui donne à Guy Fawkes cette image de justicier terroriste qui sera reprise par la suite par les Anonymous : V for Vendetta, qui raconte l'histoire d'un anarchiste en lutte avec une dictature totalitaire dans une Angleterre post-apocalyptique.

V, c'est le rebelle par excellence et c'est un peu le Guy Fawkes qui aurait réussi son coup étant donné que son premier fait d'armes est de faire exploser, un 5 novembre toujours, le Parlement Anglais. Son costume fait explicitement référence à celui de Guy Fawkes : il porte un chapeau, un manteau, des bottes – tendance XVIIe siècle – qui sont les vêtements que notre conspirateur préféré portait lors de son arrestation, alors qu'il se préparait à fuir discrètement par la Tamise. Il porte aussi un masque évoquant le visage à l'élégante pilosité de Fawkes.

Les Anonymous s'emparent du masque en 2008

C'est précisément ce masque dont s'empareront les Anonymous en 2008. Leur créneau, ce sont les cyber-attaques mises au service de la liberté d'expression et de la désobéissance civile. Et lorsqu'ils se rassemblent en collectif, ils cherchent un moyen de se montrer sans être reconnus. V for Vendetta a été adapté au cinéma par Hollywood et grâce au merchandising, on peut acheter les masques un peu partout. Tout est réuni pour que les Anonymous fassent du terroriste Guy Fawkes, devenu aussi justicier grâce à V for Vendetta, leur signe distinctif.